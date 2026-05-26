“Έφυγε” ο Κώστας Τζαβίδας, τα γεννητούρια Τσίπρα και μία νέα άφιξη στο στρατόπεδο του πρώην πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη

Γράφει ο Διαλογιστής

Ανήμερα της εορταστικής του εορτής άφησε την τελευταία του πνοή ο Κώστας Τζαβίδας. Ήταν παλιό μέλος του ΠΑΣΟΚ και για περίπου τρία χρόνια ο διευθυντής του γραφείου του Άκη Τσοχατζόπουλου. Χθες έγινε η κηδεία του σε στενό κύκλο. Ο Κώστας Τζαβίδας ήταν 80 ετών.

Και από τον θάνατο στις γεννήσεις. Αποκαλυπτήρια σήμερα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει το νέο του πολιτικό εγχείρημα μετά από μία πολύμηνη αναμονή. Και πλέον ανοίγει μία νέα σελίδα στην πολιτική ζωή του τόπου.

Στην Θεσσαλονίκη υπήρξε μία σκέψη να μαζευτούν σε κάποιο χώρο οι υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού, ώστε όλοι μαζί, να παρακολουθήσουν το “ευτυχές γεγονός”. Ωστόσο δεν προχώρησε και έτσι ο καθένας θα το δει από το σπίτι του.

Ο πυρήνας πάντως σίγουρα δεν θα μείνει άπραγος. Μέχρι να μπούμε σε ρυθμούς καλοκαιριού έχει πολύ δρόμο ακόμη, οπότε όλο και κάτι θα κάνουν. Και προφανώς θα υποδεχτούν τον Αλέξη Τσίπρα, που στο πλαίσιο των περιοδειών ανά τη χώρα, οι οποίες ξεκινούν σύντομα θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη.

Παρεμπιπτόντως την προηγούμενη Δευτέρα στην εκδήλωση των υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στην Σταυρούπολη εμφανίστηκε η Χρυσή Γκαβανίδου. Το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια μετακόμισε στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. έκανε ένα πέρασμα από Κασσελάκη, Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού και τώρα βρέθηκε ανάμεσα στους θεατές της εκδήλωσης των υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού…