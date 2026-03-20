Πυρπόλησαν ισραηλινό εργοστάσιο όπλων στην Τσεχία – Ποιοι ανέλαβαν την ευθύνη

Εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ισραηλινό «γίγαντα» όπλων Elbit Systems πυρπόλησε η οργάνωση «The Earthquake Faction» στην Τσεχία την Παρασκευή (20/3), σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Αρκετά κτήρια υπέστησαν ζημιές σύμφωνα με τσεχικά μέσα ενημέρωσης. Εικόνες που δημοσίευσε στο Telegram η οργάνωση δείχνουν κτήρια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Η Elbit Systems είναι βασικός προμηθευτής όπλων που χρησιμοποιούνται από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα και το Ιράν.

Οι τσεχικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα, καθώς η αστυνομία δήλωσε ότι διερευνά «πιθανή διασύνδεση με τρομοκρατία».

Η οργάνωση «The Earthquake Faction», που προσδιορίζεται ως «διεθνιστικό υπόγειο δίκτυο που στοχεύει σε τοποθεσίες κρίσιμες για την σιωνιστική οντότητα» σε ανάρτησή της στο Telegram έγραψε πως «η τοποθεσία αυτή είναι κεντρικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του μεγαλύτερου παραγωγού όπλων του Ισραήλ. Τώρα, είναι στις φλόγες».

«Δεν υπάρχει χρόνος να παρακαλάμε τις διεθνείς κυβερνήσεις που είναι συνεργοί… Θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να καταστείλουμε τα μέσα τους για να σκοτώνουν» σημείωσε.