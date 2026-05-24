Πυροβολισμοί στον Λευκό Οίκο: Νεκρός ο δράστης, τραυματίας ένας πολίτης – Χρειαζόμαστε έναν πιο ασφαλή χώρο, λέει ο Τραμπ

Νεαρός άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, προτού πέσει νεκρός όταν ανταπέδωσαν τα πυρά μέλη της US Secret Service, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αυτή προστασίας του Αμερικανού προέδρου, του αντιπροέδρου και άλλων υψηλών προσώπων στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1 π.μ. Κυριακής ώρα Ελλάδας (6 μ.μ. τοπική ώρα), ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε επίσης κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο και το lockdown άρθηκε λίγο μετά τις 00:45 ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ασφαλής, ενώ οι αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό.

Περισσότεροι από δώδεκα πυροβολισμοί ακούστηκαν στη συμβολή της 17ης Οδού με την Pennsylvania Avenue Βορειοδυτικά, προκαλώντας άμεσο lockdown και ταχεία κινητοποίηση των Μυστικών Υπηρεσιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν εκείνη την ώρα στην κατοικία του Λευκού Οίκου. Το lockdown άρθηκε λίγο μετά τις 6:45 μ.μ. ET (00:45 ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδας).

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία οδηγήθηκαν γρήγορα στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου και τους ζητήθηκε να παραμείνουν σε καταφύγιο, ενώ οι πράκτορες φώναζαν «κατεβείτε» και προειδοποιούσαν για πυροβολισμούς.

Οι ήχοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία (North Lawn), φαίνεται να προέρχονταν από την πλευρά του Κτιρίου Εκτελεστικού Γραφείου Αϊζενχάουερ.

Η Σελίνα Γουανγκ, κύρια ανταποκρίτρια του ABC News στον Λευκό Οίκο, δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που δείχνει τη στιγμή που φέρονται να ακούστηκαν πυροβολισμοί και εκείνη να καλύπτεται για ασφάλεια. Σε ανάρτησή της έγραψε:

«Ήμουν στη μέση της καταγραφής ενός βίντεο με το iPhone μου από τη Βόρεια Πλατεία του Λευκού Οίκου όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούγονταν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης, όπου παραμένουμε τώρα».

Το βίντεο, όπως ανέφερε, καταγράφηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η ανακοίνωση του περιστατικού.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε μέσω του X ότι η υπηρεσία «βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει τις Μυστικές Υπηρεσίες στην ανταπόκριση στους πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο» και ότι θα ενημερώσει το κοινό μόλις υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών, οπλισμένοι με τουφέκια, κινήθηκαν γρήγορα στην περιοχή της Βόρειας Πλατείας, αποκλείοντας την αίθουσα ενημέρωσης και προστατεύοντας τους παρευρισκόμενους. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τα μέλη του Τύπου που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο οδηγήθηκαν στην αίθουσα ενημέρωσης για να παραμείνουν ασφαλείς.

Τραμπ: Ο δράστης είχε εμμονή με το κτίριο, χρειαζόμαστε έναν πιο ασφαλή χώρο

Τις μυστικές Υπηρεσίες για την αντίδρασή τους στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο, ευχαρίστησε με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «επαγγελματική και ταχεία δράση» από τις Αρχες, κάνοντας αναφορά και στον δράστη για τον οποίο είπε πως «είχε βίαιο παρελθόν και εμμονή» με τον Λευκό Οίκο.

H ανάρτηση Τραμπ

«Ευχαριστούμε την εξαιρετική Μυστική Υπηρεσία και τις Αρχές Επιβολής του Νόμου για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον ενός ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή εμμονή με το πιο αγαπημένο οικοδόμημα της χώρας μας.

Ο ένοπλος είναι νεκρός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κοντά στις πύλες του Λευκού Οίκου. Αυτό το γεγονός έρχεται ένα μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς Προέδρους να αποκτήσουν, αυτό που θα είναι, τον πιο ασφαλή χώρο του είδους του που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ουάσινγκτον. Η Εθνική Ασφάλεια της χώρας μας το απαιτεί!»

Δεύτερη επίθεση μέσα σε ένα μήνα

Η επέμβαση πραγματοποιείται περίπου ένα μήνα μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του Δείπνου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου οι παρευρισκόμενοι — συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και αξιωματούχων της διοίκησης Τραμπ — είχαν αναγκαστεί να καλυφθούν όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο ύποπτος για εκείνο το συμβάν, Κολ Τόμας Άλεν, φέρεται να διέσχισε έναν σημείο ελέγχου ασφαλείας κρατώντας καραμπίνα και να αντάλλαξε πυροβολισμούς με πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με πλάνα ασφαλείας, αργότερα συνελήφθη και έχει δηλώσει αθώος για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ και σε άλλες κατηγορίες.