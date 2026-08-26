Πυροσβεστικό Σώμα: Προκηρύχθηκαν 26 προσλήψεις πλοηγών κυβερνητών και πλοηγών μηχανικών

Σε 26 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς δημοσιεύθηκε σήμερα η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται 26 προσλήψεις ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων, κατηγοριών Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών, «στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος».

Η κατανομή των θέσεων διαμορφώνεται ως εξής:

5 θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών (Αξιωματικοί)

5 θέσεις Πλοηγών Μηχανικών (Αξιωματικοί)

16 θέσεις Πλοηγών Μηχανικών (χαμηλόβαθμο προσωπικό)

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων ανά την ελληνική επικράτεια.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα και κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμμετοχής.

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