Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση σε Αττική και Ηράκλειο Κρήτης

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για εμπρησμούς από πρόθεση στην ‘Ανοιξη Αττικής, στον Λόφο της Πνύκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική έπειτα από μεθοδευμένες και συντονισμένες ενέργειες, και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, τα έμπειρα στελέχη των αρμόδιων ανακριτικών υπηρεσιών του ΠΣ, προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για ισάριθμες περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση σε περιοχές της Αττικής και του Ηρακλείου Κρήτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. συνέλαβαν 50χρονο, υπήκοο Αλβανίας, στην ‘Ανοιξη Αττικής ο οποίος φέρεται, χθες, να προκάλεσε από πρόθεση πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα, πλησίον δασικής έκτασης. Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αντιμετωπίστηκε γρήγορα και απετράπη ο κίνδυνος επέκτασής της στη δασική έκταση της ‘Ανοιξης και της Εκάλης, δημιουργώντας επιπλέον άμεσο κίνδυνο και για τους οικισμούς της περιοχής. Ο 59χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών προχώρησαν στη σύλληψη 33χρονης, υπηκόου Ουκρανίας, για πυρκαγιά από πρόθεση που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στον λόφο της Πνύκας, κοντά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, «η άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων και η ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη της φερόμενης ως υπαίτιας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η άμεση επέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης απέτρεψε τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε περιοχή ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας».

Τέλος, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, συνέλαβαν 26χρονο, υπήκοο Αιγύπτου, ως υπαίτιο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, σε πάρκο – αλσύλλιο στη συμβολή των λεωφόρων Νεάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως, στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 18 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 579 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 789.076,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 182 (89,22%) είναι από αμέλεια και οι 22 (10,78%) από πρόθεση.

«Οι τρεις υποθέσεις επιβεβαιώνουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων της, τα οποία, με συστηματική διερεύνηση, ταχεία συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και στενή συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, προχωρούν άμεσα στον εντοπισμό και την παραπομπή, στα χρονικά πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, στη Δικαιοσύνη όσων ευθύνονται για εμπρησμούς», επισημαίνεται από την Πυροσβεστική.

Παράλληλα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος υπογραμμίζουν «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση θα διερευνάται σε βάθος, με εξάντληση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και επιχειρησιακών μέσων». Επιπλέον, όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, καθίσταται σαφές «ότι τέτοιες πράξεις, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τον δασικό πλούτο της χώρας, θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή. Οι υπαίτιοι θα εντοπίζονται, θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών».