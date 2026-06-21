Πυροσβεστική: 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές και επτά συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο

Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα (41 το Σάββατο 20 Ιουνίου και 42 την Κυριακή 21 Ιουνίου), με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, να δίνουν διαρκή μάχη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ενισχυμένων ανέμων που επικράτησαν σε πολλές περιοχές.

Οι σημαντικότερες πυρκαγιές που απασχόλησαν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν:

Στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών Ροδόπης, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 11:27 σε δασική έκταση. Επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και πέντε αεροσκάφη.

Στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 15:23 σε αγροτοδασική έκταση. Επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην ‘Ανω Αλμυρή Κορινθίας, όπου λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:32, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Επιχείρησαν 56 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Στον Αλμυροπόταμο Καρύστου Ευβοίας, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16:14 του Σαββάτου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 120 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 35 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή Σκαλωσιά Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 08:58 σε αγροτοδασική έκταση. Επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Στην Αμπέλα Σύρου, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 12:42 σε χορτολιβαδική έκταση. Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ. Προληπτικά εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για μετακίνηση πολιτών από την περιοχή Τρία Λαγκώνια προς την Ερμούπολη.

Στην περιοχή Καβησός Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 14:23 σε χαμηλή βλάστηση. Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα και τρία αεροσκάφη, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.