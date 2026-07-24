Πυροσβεστική: 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 62 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Αξίζει να σημειωθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 30 κλήσεις για αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας ως αποτέλεσμα κυρίως έντονης κεραυνικής δραστηριότητας τις τελευταίες 5 ώρες.

Επίσης, μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας είχαν δεχθεί περίπου 165 κλήσεις, εκ των οποίων περίπου τις 60 στην Αττική, κυρίως για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, συνεπεία ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχοπτώσεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.