Πυρκαγιές: 60 μέτωπα σε ένα μόνο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Συνολικά 60 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 πυρκαγιές. Οι περισσότερες εκδηλώθηκαν μετά τις 12:30 το μεσημέρι, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κρηστώνη Κιλκίς. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η αποστολή μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και, όπου απαιτήθηκε, την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

Μέτωπα και στην Αττική

Στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 3, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες, στον Δήμο Αχαρνών.

Υπό έλεγχο τέθηκαν επίσης οι πυρκαγιές στα Γρεβενά, στην Κέρκυρα και στον Έμπωνα Ρόδου.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Η πλέον επικίνδυνη πυρκαγιά ήταν αυτή στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.