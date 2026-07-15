Πυρκαγιά ξέσπασε στο Ανατολικό, «σηκώθηκε» ελικόπτερο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, η τρίτη μέσα σε λίγες ώρες στον νομό Θεσσαλονίκης, αυτή την φορά στοΑνατολικό του δήμου Δέλτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα,15 Ιουλίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης Δήμου Δέλτα άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα,ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς είναι βαλτώδες με αποτέλεσμα να αδυνατούν να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του οικείου δήμου.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.