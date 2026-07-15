Πυρκαγιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Νέο 112 εξέδωσε στις 17 :12 η Πολιτική Προστασία με το οποίο καλεί τους κατοίκους της Σουρωτής αν βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του χωριού να κατευθυνθούν προς τα Βασιλικά.

Στην εναέρια προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που ξεκίνησε στις 16:00 σήμερα (15/7) το απόγευμα, σε αγροτοδασική έκταση στην Σουρωτή του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, έχει προστεθεί και καναντέρ ενώ ήδη επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προβληματίζουν τις Αρχές.

Για την πυρκαγιά, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 17:12 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής με κατεύθυνση προς Βασιλικά ενώ η περιοχή έχει πνιγεί από μαύρους καπνούς. Στην περιοχή βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες. Τις προσπάθειες πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Θέρμης ενώ έχουν σπεύσει και αγρότες της περιοχής και συνδράμουν με επιχωματώσεις ανά σημείο προκειμένου να μπει φραγμός στην φωτιά. Καθ’ οδόν βρίσκονται υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Στεργιάδη, προϊστάμενου Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ προκειμένου να συνδράμουν τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής.

Συνολικά καίγεται αγροτοδασική έκταση και κάποια σκουπίδια που βρίσκονται στο σημείο προκαλώντας μαύρους καπνούς.

Νωρίτερα εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, ένα στις 16:15 προς όσους παρευρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής και δεύτερο στις 17:12 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής με κατεύθυνση προς Βασιλικά.

Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διαρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στη μάχη της κατάσβεσης

Την προσοχή των κατοίκων εφιστά με ανακοίνωσή της η Κοινότητα της Σουρωτής.