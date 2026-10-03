Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Σαλαμίνα – Απομακρύνθηκε ηλικιωμένη

Πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου κατοικίας στην οδό Σαλαμινομάχων, στη Σαλαμίνα, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής.

Λόγω της πυρκαγιάς και της επιχείρησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Σαλαμινομάχων, στο ρεύμα προς Καματερό, από το ύψος της Λεωφόρου Σαλαμίνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ