Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, σε δασική έκταση στη θέση «Αννινάτα» στην Κεφαλονιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:15.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Αργοστολίου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρα.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.