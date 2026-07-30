Πύρινος κλοιός στην Τουρκία: Μαίνεται η μάχη με τις φωτιές στην Αττάλεια και τα παράλια – Αγώνας για τον έλεγχο των μετώπων

μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σήμερα στην Τουρκία, σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, γύρω από την Αττάλεια και κατά μήκος της «κυανής ακτής» (τουρκικής Ριβιέρας), στα παράλια της Μεσογείου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας αρμόδιο για τα δάση, Ιμπραήμ Γιουμακλί, ομάδες διάσωσης επενέβησαν σε 115 πυρκαγιές από χθες, Τετάρτη, σε όλη τη χώρα, οι οποίες ευνοήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Οι 110 από αυτές τέθηκαν πλήρως υπό έλεγχο.

Ο υπουργός, μιλώντας από το συντονιστικό κέντρο κατά των πυρκαγιών στην Άγκυρα, τόνισε ότι 69 από τις πυρκαγιές ξέσπασαν «εκτός δασών», πιθανόν σε αγροτικές εκτάσεις.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί ούτε τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές.

Μεταξύ των πυρκαγιών που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία, το Γραφείο Δασών της Τουρκίας (OGM) περιλαμβάνει κυρίως τον άξονα «Αττάλεια-Αλάνια» και «Μούγλα-Φετίγε», κατά μήκος της τουρκικής Ριβιέρας στα παράλια της Μεσογείου.

«Παρεμβαίνουμε εντατικά με τις αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις μας κατά των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη», ανέφερε το OGM στον λογαριασμό του στο Χ.

Μια νέα εστία που ξέσπασε γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φετίγε, επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις ομάδες πυρόσβεσης, σύμφωνα με τη νομαρχία των Μούγλων.

Δασικής πυρκαγιά στην περιοχή Κουμλούκα στην επαρχία Αττάλεια (Photo by Handout/ DHA (Demiroren News Agency)/AFP)

«Χάρη στις γρήγορες και αποτελεσματικές εργασίες στο έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πορεία της πυρκαγιάς ανακόπηκε», ανέφερε η νομαρχία.

Η επανάληψη των αεροπορικών επιχειρήσεων με το πρώτο φως της ημέρας επέτρεψε να μειωθεί σημαντικά η ένταση της φωτιάς.

Αντίθετα, σύμφωνα με το OGM, οι φωτιές που ξέσπασαν την Τετάρτη στην περιοχή του Τσανάκαλε και των Στενών των Δαρδανελίων στη δυτική Τουρκία είναι υπό πλήρη έλεγχο.

Ο υπουργός Γιουμακλί είχε αναφέρει προηγουμένως ότι τέσσερις κύριες πυρκαγιές στις περιοχές Μούγλων, Αττάλειας, Κας, Μπαλίκεσιρ και Τσανάκαλε έχουν σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο.

Στην περιοχή των Μούγλων, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική ζώνη πριν επεκταθεί στο δάσος. Οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση περίπου 200 ανθρώπων, καθώς και ασθενών από τοπικό νοσοκομείο.

Συνολικά, έχουν κινητοποιηθεί περίπου 20 αεροσκάφη, 58 ελικόπτερα, 420 πυροσβεστικά οχήματα, σχεδόν 200 βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου, καθώς και σχεδόν 1.000 φορτηγά, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Άγκυρα είχε πρόσφατα στείλει δύο αεροσκάφη Air Tractor στην Ισπανία και άλλα δύο στη Γαλλία, χώρες που επίσης αντιμετωπίζουν μεγάλες πυρκαγιές λόγω ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών.

Η Τουρκία, όπου το 2025 ξέσπασαν δύο μεγάλες πυρκαγιές λόγω της ξηρασίας, είχε αποφύγει μέχρι τώρα μια εκτεταμένη πύρινη κρίση χάρη στις χειμερινές βροχές και τις άφθονες χιονοπτώσεις, που ενίσχυσαν τα αποθέματα νερού και προστάτευσαν τη βλάστηση.

Παράλληλα, από τις αρχές του καλοκαιριού, η πρόσβαση στα πιο ευάλωτα δάση έχει απαγορευθεί για την πρόληψη νέων πυρκαγιών.