Πυρήνα υποστηρικτών του Α. Τσίπρα, με άρωμα ΠΑΣΟΚ, φτιάχνει στη Θεσσαλονίκη ο Γ. Σιακαντάρης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Τον δικό του πυρήνα, υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα φτιάχνει στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Σιακαντάρης. Ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας για τη «σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας», αυτής δηλαδή που θα φτιάξει το μανιφέστο του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, φέρεται να έχει προχωρήσει σε συζητήσεις και με στελέχη άλλων κομμάτων.

Φυσικά το μυαλό όλων πηγαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και τη Νέα Αριστερά. Ωστόσο οι πληροφορίες της « ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», θέλουν να έχει μιλήσει και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκ των οποίων κάποια είναι θετικά. Πρόκειται για στελέχη που ο κ. Σιακαντάρης γνωρίζει από παλιά και ειδικότερα από τη θητεία του ως επιστημονικός διευθυντής στο «ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου».

Όλα αυτά τα χρόνια διατηρούσε επαφές με αυτά τα στελέχη, οπότε αναλαμβάνοντας ως επικεφαλής της ομάδας εργασίας φρόντισε να τα ενεργοποιήσει. Πρόκειται φυσικά για ανθρώπους, που δεν βρίσκονται στο περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά χωρίς απαραίτητα να τάχθηκαν με κάποιον από τους υποψήφιους στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές.

Φυσικά στον πυρήνα του κ. Σιακαντάρη αναμένεται να βρεθούν στελέχη που βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αλλά και τη Νέα Αριστερά. Πλέον μένει να δούμε πότε θα κάνει την εμφάνιση της η ομάδα υποστήριξης του Αλέξη Τσίπρα, που θα είναι η δεύτερη η οποία θα δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη είναι αυτή που διοργάνωσε την εκδήλωση στην οποία βρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός.

Σε ότι αφορά το κείμενο αρχών του νέου εγχειρήματος αναμένεται να είναι έτοιμο προς το τέλος του Απριλίου. Ωστόσο άγνωστο είναι αν αυτό σηματοδοτήσει και την ανακοίνωση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Πάντως κυκλοφορεί πως ίσως ο Αλέξης Τσίπρας επιλέξει την ημέρα των γενεθλίων του – 28 Ιουλίου – για να το ανακοινώσει.

Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι πως θα συνεχίσει τις περιοδείες του στην χώρα για την παρουσίαση της «Ιθάκης». Επόμενος σταθμός θα είναι η Αλεξανδρούπολη και εκκρεμούν παρουσιάσεις στην Κρήτη, σίγουρα μία στο Ηράκλειο, τη Λαμία και όσες ακόμη κριθεί, ότι θα χρειαστούν.

