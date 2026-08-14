Πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Γερμανία: Πάνω από 2.300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλες επιχειρήσεις κατάσβεσης στη νοτιοδυτική Γαλλία και τη δυτική Γερμανία, όπου οι αρχές διέταξαν εκκενώσεις οικισμών καθώς οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές.

Στη Γαλλία, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη στα πευκοδάση της Λαντ έχει κάψει περίπου 11.000 στρέμματα, και έφθασε σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από το κέντρο του χωριού Λιγκλόν.

«Η κατάσταση είναι δυσμενής», δήλωσε ο περιφερειακός αξιωματούχος Ζιλ Κλαβρέλ, ενώ περίπου 500 πυροσβέστες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς με τη συνδρομή έξι εναέριων μέσων.

Οι αρχές απομάκρυναν σε ασφαλή σημεία 525 κατοίκους του χωριού, ενώ έκλεισαν οι οδικές συνδέσεις προς βορρά και νότο.

Νέα φωτιά μετά τις καταστροφές του Ιουλίου

Το Λιγκλόν βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του τουριστικού κόλπου του Αρκασόν, όπου δύο μεγάλες πυρκαγιές είχαν καταστρέψει περισσότερα από 50.000 εκτάρια στα τέλη Ιουλίου, προκαλώντας την απομάκρυνση έως και 220.000 ανθρώπων.

Η περιοχή έχει πληγεί από διαδοχικούς καύσωνες, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η έκταση που έχει καεί φέτος στη Γαλλία έχει ήδη ξεπεράσει εκείνη του 2022, που αποτελούσε χρονιά-ρεκόρ.

Εκκένωση 1.800 ανθρώπων στη Γερμανία

Στη δυτική Γερμανία, περίπου 1.800 κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τα ξημερώματα της Παρασκευής, καθώς δασική πυρκαγιά εξαπλώθηκε προς το χωριό Γκάι, κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο.

Οι τοπικές αρχές ζήτησαν την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων και τους κάλεσαν να πάρουν μαζί τους μόνο απαραίτητα αντικείμενα, έγγραφα ταυτοποίησης και φάρμακα.

Η πυρκαγιά είχε επηρεάσει μέχρι την Πέμπτη περίπου 25 εκτάρια δασικής έκτασης, ενώ πυροσβεστικές και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες. Κλειστός παραμένει και ο οδικός άξονας B399.

Μεγάλα τμήματα της Γερμανίας αντιμετωπίζουν συνθήκες ξηρασίας και υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Αντίστοιχη είναι η εικόνα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, η οποία βιώνει ιδιαίτερα ενεργή αντιπυρική περίοδο έπειτα από διαδοχικά κύματα υψηλών θερμοκρασιών.