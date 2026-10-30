Πύργος: Ανήλικοι χτύπησαν 14χρονο με γκλοπ και του άρπαξαν το κινητό

Άγρια επίθεση από δύο συνομήλικούς του, δέχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ένα 14χρονο παιδί στον Πύργο. Οι ανήλικοι δράστες αφού τον χτύπησαν με γκλοπ στο κεφάλι στη συνέχεια του έκλεψαν το κινητό και τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με το patrinews.gr, η επίθεση έγινε σε πλατεία του Πύργου με τον ανήλικο να καταγγέλλει πως δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές πριν ο ένας από τους δύο δράστες τον χτυπήσει με το γκλοπ.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το κινητό του ανήλικου έπεσε στο έδαφος και οι ανήλικοι το άρπαξαν. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα και όλοι μαζί εξαφανίστηκαν από το σημείο.

Οι δύο 14χρονοι και η γυναίκα συνελήφθησαν εν τέλει από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη, κλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση και απειλή.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο ανηλίκων, κατηγορούμενες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι δύο ανήλικοι και η ενήλικη συγκατηγορούμενή τους θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ για τον τραυματισμένο 14χρονο παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.