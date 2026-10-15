Πυραυλική επίθεση των Χούθι στο συγκρότημα του προεδρικού μεγάρου στο Άντεν

Πυραυλική επίθεση κοντά στο συγκρότημα του προεδρικού μεγάρου στο Άντεν εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Από τις πρώτες πληροφορίες, από τις ισχυρές εκρήξεις που έγιναν δεν υπάρχουν τραυματισμοί στελεχών της κυβέρνησης, αναφέρουν μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο.

Δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση με πολλούς πυραύλους εναντίον του συγκτοτήματος του προεδρικού μεγάρου.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, ο πρωθυπουργός της Υεμένης και οι υπουργοί που βρίσκονταν στο προεδρικό συγκρότημα στο Άντεν είναι σώοι και δεν έχουν τραυματιστεί από τις εκρήξεις.

Παράλληλα δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν θύματα ή ζημιές από την αναφερόμενη πυραυλική επίθεση.

Η τελευταία αυτή επίθεση γίνεται σε μια περίοδο αναζωπύρωσης των συγκρούσεων ανάμεσα στους Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, και τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Οκτωβρίου, οι Χούθι είχαν εξαπολύσει επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Άντεν, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης.

Ένας πύραυλος έπεσε κοντά στον διάδρομο προσγείωσης λίγο πριν από την προγραμματισμένη άφιξη πτήσης από το Κάιρο, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να εκτραπεί προς την Τζέντα. Οι αρχές δεν ανέφεραν τότε θύματα από την επίθεση.

Το αεροδρόμιο αποτελεί βασική διεθνή πύλη εισόδου για τις περιοχές της χώρας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Χούθι.