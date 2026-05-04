«Πυρά» Τραμπ στο Ιράν: «Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου Γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία»

Με σκληρά αντίποινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως «θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου Γης» εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που εκτελούν το Project Freedom».

Μιλώντας στο Fox News τη Δευτέρα (4/5) δήλωσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται.

«Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά από ό,τι πριν», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι όλες εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά πράγματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε, αν τα χρειαστούμε».

Την ίδια ώρα, κάλεσε τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αμερικανική «Επιχείρηση Ελευθερίας», μετά την είδηση ότι πλοίο της τυλίχθηκε στις φλόγες.

«Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον εθνών που δεν σχετίζονται με το PROJECT FREEDOM, συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως είναι καιρός η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Εξαλείψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι όλα όσα τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά κατά τη διέλευση από το Στενό. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγσεθ και ο Πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αμερικανικά αντιτορπιλικά σε επίδειξη ισχύος

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κρέμεται από μια κλωστή καθώς Ιράν και ΗΠΑ «μάχονται» για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Η Αμερική έχει θέσει σε ισχύ την «Επιχείρηση Ελευθερία» στο κρίσιμο πέρασμα με ισχυρές δυνάμεις και αντιτορπιλικά στην περιοχή, δηλώνοντας πως ήδη δύο εμπορικά πλοία έχουν διασχίσει το κρίσιμο πέρασμα.

«Αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Αραβικό Κόλπο, αφού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ για την υποστήριξη Επιχείρησης Ελευθερία. Οι αμερικανικές δυνάμεις βοηθούν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της διέλευσης για την εμπορική ναυτιλία. Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά και κατευθύνονται με ασφάλεια στο ταξίδι τους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με «προειδοποιητικά πυρά» αφού τα αντιτορπιλικά «αγνόησαν τις προειδοποιήσεις» του Σώματος.

Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, τα αμερικανικά αντιτορπιλικά «απενεργοποίησαν τα ραντάρ τους» στη Θάλασσα του Ομάν και επιχείρησαν να πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Αμέσως μετά την επανενεργοποίηση των ραντάρ τους, εντοπίστηκαν και έλαβαν προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου από το ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης της εκεχειρίας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο στρατός.

Φρουροί της Επανάστασης: «Απολύτως ψευδές ότι διέσχισαν το Ορμούζ»

Οι Φρουροί της Επανάστασης διαψεύδουν ότι δύο εμπορικά πλοία των ΗΠΑ διέσχισαν την Δευτέρα (4/5) τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Σώμα των Φρουρών ανέφερε ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει το πέρασμα τις τελευταίες ώρες.

«Οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και εντελώς ψεύδείς», αναφέρει η ανακοίνωση.

Συναγερμός για πυραύλους στα ΗΑΕ – «Έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε» απαντούν

Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (4/5) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για πιθανές πυραυλικές επιθέσεις για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.

Η τηλεφωνική ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης ήταν προειδοποίηση για «πιθανές πυραυλικές απειλές και απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να αναζητήσουν αμέσως ένα ασφαλές καταφύγιο και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Μετά από λίγη ώρα, οι Αρχές έστειλαν ένα δεύτερο μήνυμα στους κατοίκους του Ντουμπάι, σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι πλέον ασφαλής και οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στις κανονικές τους δραστηριότητες.