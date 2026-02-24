Πυρά Πούτιν κατά Ουκρανίας: Το Κίεβο προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία

Σφοδρά πυρά κατά του Κιέβου εξαπέλυσε την Τρίτη (24/2) ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ημέρα που συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας στην ετήσια συνέλευση της FSB, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία.

Μεταξύ άλλων ο Πούτιν τόνισε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της είναι τόσο αποφασισμένοι να νικήσουν τη Ρωσία που ωθούν τους εαυτούς τους στα άκρα – κάτι που «θα μετανιώσουν».

Επίσης, κατηγορεί την Ουκρανία και τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών για την φερόμενη αύξηση των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία.

Νωρίτερα το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του είχε αναφέρει ότι οι στόχοι της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» – το όνομα της Μόσχας για την εισβολή – ήταν σε εξέλιξη και δεν είχε ακόμη εκπληρώσει τους στόχους της.

Η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στην επίτευξη των στόχων της μέσω της διπλωματίας, δήλωσε ο Πεσκόφ, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Μόσχα αισθάνεται τώρα ότι βρίσκεται σε μια πολύ ευρύτερη αντιπαράθεση με τα δυτικά έθνη, αφού παρενέβησαν στον πόλεμο μέσω της υποστήριξής τους στο Κίεβο.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τιμώντας την τέταρτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε επίσης ότι «ο Πούτιν δεν έχει επιτύχει τους στόχους του», ενώ η Ουκρανία έχει διατηρήσει την ανεξαρτησία της και «θα κάνει τα πάντα για να επιτύχει την ειρήνη και να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη».

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει ακόμη συντρίψει τον ουκρανικό λαό σε ένα προκλητικό μήνυμα προς το κοινό για την τέταρτη επέτειο του πολέμου.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να καλωσορίσει ξένους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίδας υπουργού Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, στο Κίεβο για τελετές αργότερα σήμερα.