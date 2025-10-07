Πυρά ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να κληθεί στην εξεταστική ο συνεργάτης του Ανδρουλάκη

Να κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ , ο στενός συνεργάτης του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μπουνάκης και άλλα τέσσερα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητεί η ΝΔ, μετά τις αποκαλύψεις των τελευταίων 24ώρων για την εμπλοκή του πρώην υποψήφιου βουλευτή και στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η δημόσια ομολογία του νυν αναπληρωτή τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ κ. Μπουνάκη, ότι το δικό του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα δημιουργεί νέα δεδομένα που καθιστούν αναγκαία την κατάθεσή του προκειμένου να φωτιστούν πτυχές και «παρακλάδια» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

«Εγώ τους είχα προειδοποιήσει πως θα βρεθούν προ εκπλήξεων και τότε με ειρωνεύονταν. Τώρα ήρθε η ώρα να απολογηθούν! Ξεπερνά κάθε φαντασία η δημόσια ομολογία του Νίκου Μπουνάκη ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δήλωνε εκτάσεις στην λίμνη Κάρλα», είπε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης και παρατήρησε ότι “Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει «σκάνδαλα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύεται πως το δικό του κομματικό σύστημα ήταν αυτό που εκμεταλλευόταν δημόσια γη για να παίρνει παράνομες επιδοτήσεις”. Ανέφερε επίσης ότι ακόμη και ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, ζήτησε τις διαγραφές των στελεχών, που εμπλέκονται στην υπόθεση ωστόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει απλώσει πέπλο συγκάλυψης.

Εξάλλου, πηγές του κυβερνώντος κόμματος επισημαίνουν ακόμη ότι η αποκάλυψη για την εμπλοκή του κ. Μπουνάκη δεν είναι η μόνη. Είχε προηγηθεί η υπόθεση του κ. Αντωνόπουλου, γραμματέα της Νομαρχιακής σας στο Ηράκλειο, που δήλωνε εκατοντάδες στρέμματα ως βοσκοτόπια σε Τήνο και Εύβοια, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να επιστρέψει τα χρήματα.

Έτσι, η Νέα Δημοκρατία προτείνει να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πέντε στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Νίκος Μπουνάκης – Ιδιοκτήτης εταιρίας συνδεδεμένη με ΚΥΔ

Σταύρος Τζεδάκης – Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για το πρωτογενή τομέα

Λάμπρος Αντωνόπουλος – πρώην πρόεδρος νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, συνεργάτης και φίλος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη

Μιχάλης Σαρρής – Περιφερειακός Σύμβουλος Ρεθύμνου, πρώην πρόεδρος νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου

Γιάννης Κυριακάκης – λογιστής, συνεργαζόμενος μέχρι πρότινος με ΚΥΔ του κ. Μπουνάκη, πρώην στέλεχος νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ

“Όσο κι αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αναγνωρίζει τις ευθύνες του, η αλήθεια βγαίνει στο φως εκθέτοντας όσους εμπλέκονται και όσους τους καλύπτουν” τονίζουν οι ίδιες πηγές.