«Πυρά» Μαρινάκη κατά ΠΑΣΟΚ για Ακρίτα: «Κόμμα που πάει με όσους ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης»

Σφοδρά «πυρά» κατά του ΠΑΣΟΚ, που ψηφίζει «ναι» στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί η Έλενα Ακρίτα αντιπρόεδρος στη βουλή, μετά από την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης .

Ο ίδιος, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Παρασκευής (28/08) δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα, το οποίο πάει με εκείνους, που ήθελαν η Ελλάδα να είναι εκτός Ευρώπης και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ το έβριζαν».

Και συμπλήρωσε: «Έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, περίπου 10 χρόνια μετά, επί προεδρίας του κ. Ανδρουλάκη, δεν υπερψηφίζει τον κ. Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα».

«Θεωρώ ότι από το τέλος των ψευδαισθήσεων και μετά, δηλαδή κάπου το 2010, όπου ήρθαν τα πολύ δύσκολα μέτρα, οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες, μιλούσανε για προδοσίες, μιλούσανε με τον χειρότερο δυνατό λόγο», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Μπορεί να είναι πίσω, αλλά μπορεί να τα έχουμε πάλι μπροστά. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα και υπήρχαν και εκείνοι, οι οποίοι με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, ήθελαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη, όχι ως ένα φετίχ, αλλά για να μπορούμε να έχουμε φάρμακα, εμβόλια, να μπορούμε να έχουμε Ταμείο Ανάκαμψης, άρα προληπτικές εξετάσεις, δυνατότητα να έχουμε «όπλα» για την πολιτική προστασία, όλα αυτά τα οποία θεωρούμε δεδομένα και μάλιστα και τα αντιμνημονιακά κόμματα τα επικαλούνται, να είμαστε μια κανονική χώρα», συνέχισε.

Όπως ανέφερε, «η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, όχι επειδή έκανε κολοτούμπα ο κ.Τσίπρας, αλλά επειδή μετά την κολοτούμπα του κ. Τσίπρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ο κ. Στουρνάρας ήταν από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα αυτής της προσπάθειας, με τις πολλές διαφορές που είχαμε όλοι εμείς μεταξύ μας, που μας έλεγαν προδότες, γερμανοτσολιάδες, η Ελλάδα να παραμείνει μια κανονική χώρα, να είναι στην Ευρώπη και να μην φτάσει στο σημείο, να ζήσει ό, τι έζησαν άλλα κράτη στο παρελθόν».

«Δεν φήφισαν Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά ψηφίζουν Ακρίτα»

«Έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, περίπου 10 χρόνια μετά, επί προεδρίας του κ. Ανδρουλάκη, δεν υπερψηφίζει τον κ. Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα…. το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα, το οποίο πάει με εκείνους, που ήθελαν η Ελλάδα να είναι εκτός Ευρώπης και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ το έβριζαν».

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει κάτι που ήδη εφαρμόζεται

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ο κυβέρνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ προτείνει κάτι το οποίο ήδη εφαρμόζεται».

«Παράδειγμα: προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Από 21 Σεπτεμβρίου με βάση τη νομοθέτηση της Κυβέρνησης, από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος σε εξωδικαστικό μηχανισμό προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Δεύτερο το οποίο λέει: Ζητάει 120 δόσεις. Έχουν εφαρμοστεί οι 72 δόσεις και μέχρι και 240 μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Τρίτο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ: εξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds. Λοιπόν, εδώ αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μια τέτοια κίνηση που επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετος, κανένα πολιτικό κόμμα, θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφερεγγυότητας».

Ο Παύλος Μαρινάκης, συνέχισε λέγοντας ότι «αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ με το ελβετικό φράγκο είναι μία λύση που αγνοεί αυτούς που πλήρωσαν. Είναι τακτική των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα αυτοί που πληρώνουν οι συνεπείς να είναι τα παιδιά της “πίσω αυλής”. Εμείς θεωρούμε ότι οι συνεπείς πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη και προφανώς κάναμε και μια ρύθμιση για τους υπόλοιπους. Και το τελευταίο μιλάει για υποχρεωτικό εξωδικαστικό. Υποχρεωτικότητα υπάρχει ήδη νομοθετημένη με τον Ν. 5072/2023. Είναι υποχρεωτικό στους servicers, σε όλους, να προτείνουν εξωδικαστικούς μηχανισμούς. Και εδώ είναι η απάντηση και για το τρία. Δηλαδή, πριν την οποιαδήποτε άλλη κίνηση έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση αυτή να προτείνεται εξωδικαστικός, ο οποίος οδηγεί στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Άρα, αυτοαναιρείται το ΠΑΣΟΚ με αυτά που προτείνει και ή προτείνει πράγματα που ήδη γίνονται με αποτελέσματα να έχουμε 62.600 ρυθμίσεις».