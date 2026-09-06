Πυρά αντιπολίτευσης κατά Μητσοτάκη μετά τη συνέντευξη στη ΔΕΘ – Απάντηση Σαμαρά

Σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης αλλά και από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με αιχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλίσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου Γιώργου Παναγιωτόπουλου, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών» και κάνει λόγο για «ακραίο νεοφιλελευθερισμό», φτωχοποίηση του 80% των πολιτών, δώρα προς δανειστές και funds, καθώς και για «άπιαστο όνειρο» δημιουργίας οικογένειας για τους νέους. Το κόμμα προαναγγέλλει την παρουσίαση σχεδίου «απαλλαγής από επαχθές χρέος» στις 11/9 στη ΔΕΘ.

Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση», χαρακτήρισε την τετραετία 2023‑2027 «χαμένη ευκαιρία» και επέρριψε ευθύνες για χαμηλή παραγωγικότητα, τελευταία αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και «ήρεμα νερά» στην εξωτερική πολιτική. Θέτει ζήτημα θεσμικών παρεκκλίσεων και υπενθυμίζει ιστορικές περιόδους εκτίναξης του δημόσιου χρέους επί κυβερνήσεων ΝΔ.

Η Ελληνική Λύση, με δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επιχείρησε να καλύψει «καταστροφή» και δημοσκοπική πτώση με «αισιόδοξα ψέματα», παραπέμποντας στη ρήση του Μπέρναρντ Σο.

Ο Αντώνης Σαμαράς, σε δήλωσή του, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση, υποστηρίζοντας ότι «η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη» και καταλογίζοντας ακρίβεια, διαφθορά, αλαζονεία, απευθείας αναθέσεις, φτωχοποίηση της επαρχίας, θεσμικές παρεκκλίσεις, καθώς και ευθύνες για Τέμπη, υποκλοπές και το μεταναστευτικό. «Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης», ανέφερε σε on camera δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός.

Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Σαμαράς και προσθέτει: «Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».