Πυρά αντιπολίτευσης για το κυριακάτικο μήνυμα Μητσοτάκη – Επικρίσεις για ακρίβεια, στέγαση και κυβερνητικές πολιτικές

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην αντιπολίτευση το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα κόμματα να ασκούν κριτική σε βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής, όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό και η διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων.

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Ελληνική Λύση κατηγορούν την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση των προβλημάτων, ανεπαρκείς παρεμβάσεις και επιλογές που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Τσουκαλάς: «Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια, που με ευθύνη του λεηλατεί το εισόδημα των πολιτών»

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, «η πλατφόρμα #posokanei, για την οποία επιχαίρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο ΧΑΝΕΙ από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού».

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι «η συγκεκριμένη επιλογή της κυβέρνησης ενημερώνει, επίσης, τον πολίτη πόσα ΔΕΝ έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης στα επτά χρόνια διακυβέρνησης του, με αποτέλεσμα να σπάει η χώρα μας τα ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας».

«Θα ήταν χρήσιμο σε μια επόμενη ανάρτησή του να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες πλατφορμών, καλαθιών, επιστολών στην Κομισιόν για την αισχροκέρδεια των πολυεθνικών», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τόνισε: «Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί το εισόδημα των πολιτών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, με πλατφόρμες καταγραφής δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, αντιθέτως απαιτούνται αποφασιστικές πολιτικές που διασφαλίζουν την πρόσβαση κάθε πολίτη σε βασικά αγαθά, προσιτά φάρμακα, υγειονομική περίθαλψη και πραγματικό έλεγχο της αγοράς.

«Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ το #posokanei αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης», επεσήμανε ο κ. Τσουκαλάς και υπογράμμισε: «Άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο Πολιτική Αλλαγή».

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για το κυριακάτικο μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη

Ο κ. Μητσοτάκης αφιέρωσε ακόμη ένα κυριακάτικο μήνυμα σε πλατφόρμες, εφαρμογές, κυβερνητικές παρουσιάσεις, δημοσιογραφικού τύπου σχολιασμό των διεθνών εξελίξεων και πανηγυρισμούς.

Αφού ο ίδιος χαιρετίζει την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ας απαντήσει στους πολίτες: Πότε θα δουν τη μείωση αυτή στις αντλίες; Πότε θα δουν χαμηλότερο κόστος μεταφορών, χαμηλότερο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά χαμηλότερες τιμές στο ράφι τη στιγμή που οι ίδιες οι πλατφόρμες της κυβέρνησης καταδεικνύουν τις πρακτικές καρτελοποίησης; Ή μήπως οι διεθνείς κρίσεις χρησιμοποιούνται για να δικαιολογούνται οι αυξήσεις, αλλά οι διεθνείς αποκλιμακώσεις δεν αρκούν ποτέ για να μειωθούν οι τιμές;

Αφού ο ίδιος πανηγυρίζει για το anakainisi.apps.gov.gr ας εξηγήσει στους πολίτες και τα νέα ζευγάρια πως το ανώτατο όριο επιχορήγησης των 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος μιας πλήρους ανακαίνισης σήμερα; Μιλά για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη. Ο ίδιος ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε πως «δεν λύνεις πρόβλημα προσφοράς με επιδοτήσεις στη ζήτηση» αναφορικά με το στεγαστικό ζήτημα. Απαιτούνται ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής κατοικίας, δραστικός περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης και πολιτικών εξασφάλιση στέγης μέσω δημόσιων πολιτικών.

Αφού ο ίδιος υποβαθμίζει το ζήτημα της αντιπυρικής προστασίας, σε ιδιωτικό πρόβλημα θα έπρεπε πειστικά να μας ενημερώσει τώρα, στην αρχή του καλοκαιριού αν η κυβέρνηση επιμένει στο ίδιο μοντέλο διαχείρισης των πυρκαγιών που οδήγησε στις καταστροφές των τελευταίων ετών; Έγινε κάποια ουσιαστική αποτίμηση των αστοχιών ή θεωρεί ότι η συζήτηση για την πολιτική προστασία εξαντλείται στους καθαρισμούς οικοπέδων και στην ατομική ευθύνη των πολιτών; Παρεμπιπτόντως, αναμένουμε ακόμα απαντήσεις για το γαλάζιο σκάνδαλο στις πολεοδομίες, αλλά και για τους λόγους παραίτησης δύο εμπλεκόμενων Γενικών Γραμματέων.

Αφού ο ίδιος πανηγυρίζει για τις επιτυχίες του στα εργασιακά ζητήματα, θα δώσει επαρκείς απαντήσεις στα αιτήματα των εργαζόμενων στον κλάδο τουρισμού – επισιτισμού, αλλά και στους οικοδόμους, για τις συλλογικές συμβάσεις, την ασφάλεια, το 13ωρο, την εργοδοτική αυθαιρεσία, την εργασιακή ζούγκλα που αναδεικνύουν προκηρύσσοντας απεργίες;

Αφού ο ίδιος παριστάνει τον παρατηρητή των διεθνών εξελίξεων ας μας εξηγήσει αν η χωρίς όρια ταύτιση με την κυβέρνηση Νετανιάχου υπηρετεί την ελληνική εξωτερική πολιτική ή απλώς εκθέτει τη χώρα διεθνώς; Και πώς γίνεται ακόμη και οι πιστότεροι σύμμαχοι του Ισραήλ, όπως οι ΗΠΑ, να ασκούν κριτική στις επιλογές του με αφορμή τη συμφωνία με το Ιράν, ενώ η ελληνική κυβέρνηση επιμένει να λειτουργεί ως ο πιο πρόθυμος συνήγορός του;

Τέλος, αφού επιλέγει να κάνει αναφορά στη μέρα του πατέρα ας απαντήσει πότε θα παρουσιάσει η κυβέρνηση μια πραγματικά ολοκληρωμένη πολιτική για το δημογραφικό; Πώς συμβιβάζονται οι πανηγυρισμοί με το γεγονός ότι η χώρα μετρά πλέον εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερους θανάτους από γεννήσεις τα τελευταία χρόνια; Πότε ακριβώς θα δούμε πολιτικές που θα επιτρέπουν στους νέους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια, αντί να αναβάλλουν διαρκώς αυτό το δικαίωμα λόγω ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης και εργασιακής ανασφάλειας;

Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι έναν πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας.

Κυρ. Βελόπουλος: Για το στεγαστικό πρόβλημα ο πρωθυπουργός επέλεξε πάλι τη γνωστή τακτική των επιδομάτων

«Ο πρωθυπουργός, μαθημένος στη λογική της “πολιτικής ακινησίας”, αντί να χτυπήσει στη ρίζα του το στεγαστικό πρόβλημα και να επιλέξει τη σύγκρουση με τα “καρτέλ” της στέγασης που λέγονται “golden visa” επέλεξε πάλι τη γνωστή τακτική των επιδομάτων», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε: «Εμείς αντίθετα από την επιδοματική πολιτική, την προστασία των funds και τις “golden” βίζες που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, έχουμε σαφές και κοστολογημένο σχέδιο, στην πράξη: Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη μέσω της στεγαστικής πολιτικής μας και της επαναλειτουργίας του ΟΕΚ».