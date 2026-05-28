Πυρά Α. Σκέρτσου κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης: Γίνατε ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας

Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του άρθρου 35 του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά τη διαδικασία μετατάξεων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, χαρακτήρισε «προδήλως αβάσιμη, ατελέσφορη ανυποστήρικτη και απαράδεκτη την ένσταση αντισυνταγματικότητας» την οποία είχε καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας, κατηγορώντας όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «δυστυχώς έγιναν ουρά της».

Από την πλευρά τους, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης τάχθηκαν υπέρ της ένστασης αντισυνταγματικότητας.

«Η Πλεύση Ελευθερίας έλαβε στις τελευταίες εκλογές 3,17% και ήταν το τελευταίο κόμμα που μπήκε στη Βουλή. Κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας δεν έθεσε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής και θα περίμενα οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης να ορθώσουν το ανάστημα τους με τρόπο ορθολογικό και να μην γίνουν ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας. Δυστυχώς γίνατε ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας που αναδεικνύεται σε εθνικό ηγέτη της αντιπολίτευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος και προσέθεσε:

«Δημοκρατία χωρίς εσωτερική και εξωτερική εθνική ασφάλεια της πατρίδας υπάρχει; ‘Όχι δεν υπάρχει είναι η απάντηση. Χωρίς την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπάρχει χώρα; Όχι. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, χώρα ασφάλεια εσωτερικά και εξωτερικά, χωρίς την ΕΥΠ. Αλλά για να υπάρχει ασφάλεια χρειάζεται η ΕΥΠ να έχει και στελεχιακό δυναμικό για να μπορεί να ανταποκριθεί στην εθνική αποστολή της και να λειτουργεί ως ασφάλεια της χώρας», τόνισε ο κ. Σκέρτσος και αναφέρθηκε σε σειρά δράσεων στις οποίες έχει πρωτοστατήσει με επιτυχία η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για την ασφάλεια της χώρας.

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος απέρριψε τις αιτιάσεις περί παραβίασης της αρχής ισότητας επισημαίνοντας ότι η ΕΥΠ, με βάση τον νόμο έχει δικό της ειδικό καθεστώς λειτουργίας.