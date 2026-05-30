Πτωτική τάση στα καύσιμα: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στα διυλιστήρια – Πότε θα φανεί στην αντλία

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων στα διυλιστήρια, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σταδιακά σε χαμηλότερες τιμές και στην αντλία τις επόμενες ημέρες.

Η μείωση των τιμών σε επίπεδο διυλιστηρίων δεν περνά άμεσα και με τον ίδιο ρυθμό στη λιανική αγορά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από πρατήριο σε πρατήριο, ακόμη και μέσα στην ίδια περιοχή. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να γίνει πιο έντονο το επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα σε περιόδους ταχείας αποκλιμάκωσης των χονδρικών τιμών.

Παρά τις διαφορές στη λιανική, το βασικό μήνυμα είναι ότι η αγορά κινείται πλέον σε πτωτική τροχιά. Όλο και περισσότερα πρατήρια αναμένεται να διαθέτουν φθηνότερα τόσο την αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης.

Ήδη στο λεκανοπέδιο καταγράφονται πρατήρια που διαθέτουν αμόλυβδη ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ύστερα από αρκετές εβδομάδες υψηλών τιμών. Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τιμές κάτω από το 1,65 ευρώ το λίτρο.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την υποχώρηση των τιμών στα διυλιστήρια, η οποία αποτελεί απόρροια της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Ειδικότερα, η τιμή διυλιστηρίου της αμόλυβδης –η οποία περιλαμβάνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αλλά όχι τον ΦΠΑ και το εμπορικό περιθώριο κέρδους– διαμορφωνόταν στα 1,25 ευρώ ανά λίτρο όταν ξεκινούσαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια κατέγραψε υψηλό στις 21 Μαΐου, φτάνοντας περίπου τα 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Από τότε μέχρι σήμερα σημειώνεται αποκλιμάκωση της τάξεως των 12 λεπτών ανά λίτρο, με τη μείωση να περνά σταδιακά και στη λιανική αγορά.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή διυλιστηρίου από τα 1,09 ευρώ αυξήθηκε έως τα 1,58 ευρώ στα τέλη Μαρτίου, περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση προχώρησε σε οριζόντια επιδότηση ύψους 16 λεπτών ανά λίτρο. Σήμερα η τιμή διαμορφώνεται περίπου στο 1,17 ευρώ σε επίπεδο διυλιστηρίου, στοιχείο που δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω αποκλιμάκωση και στη λιανική αγορά.

Ωστόσο, στην τελική διαμόρφωση της τιμής αναμένεται να επηρεάσει και η αλλαγή στην κρατική επιδότηση. Από τη Δευτέρα (1/6), η επιδότηση μειώνεται από τα 20 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, γεγονός που θα ενσωματωθεί στην τελική τιμή πώλησης.

Σε κάθε περίπτωση, η γενική εικόνα της αγοράς παραμένει θετική για τους καταναλωτές, καθώς η τάση στις τιμές των καυσίμων είναι καθοδική και η αποκλιμάκωση αναμένεται να αποτυπωθεί ολοένα και περισσότερο στις αντλίες το επόμενο διάστημα.