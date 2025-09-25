Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης την Πέμπτη, με τους επενδυτές να αναμένουν ορισμένα μάκρο από Γερμανία και Γαλλία αλλά και την απέναντι όχθη του Ατλαντικού.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,40% στις 551,54 μονάδες.

Οι μετοχές του κλάδου της υγείας σημείωσαν πτώση 1,1%, με τη γερμανική εταιρεία Siemens Healthineers να διολισθαίνει κατά 6% μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ότι έχει ξεκινήσει νέες έρευνες για λόγους εθνικής ασφαλείας αναφορικά με τις εισαγωγές εξοπλισμού ατομικής προστασίας, ιατρικών ειδών, ρομποτικής και βιομηχανικών μηχανημάτων.

Η βρετανική Smith+Nephew υποχωρεί επίσης κατά 1,1%.

Ο γερμανικός DAX χάνει 0,42% στις 23.581 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,65% στις 7.777 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,44% στις 9.208 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει πτώση 0,29% στις 42.302 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,37% στις 15.158 μονάδες.

Την Πέμπτη, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ θα δημοσιεύσει τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία για τις θέσεις εργασίας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ επισήμανε, σε ομιλία του την Τρίτη, τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να αυξηθεί περισσότερο από το αναμενόμενο, παρά την επιβράδυνση που φαίνεται να βιώνει η αγορά εργασίας.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στις εκθέσεις για τη καταναλωτική εμπιστοσύνη σε Γερμανία και Γαλλία.

Εξ άλλου, η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την επόμενη της κίνηση στο μέτωπο των επιτοκίων.

Στην Ασία, οι κυριότερες αγορές έκλεισαν σε μεικτό έδαφος.