Πτώση του γιεν έναντι του δολαρίου – Άνοδος για το δολάριο της Ν. Ζηλανδίας

ο γιεν έπεσε την Τετάρτη στο χαμηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από τα τέλη Απριλίου, αγγίζοντας επίπεδα που προκάλεσαν την επίσημη παρέμβαση της Ιαπωνίας τον περασμένο μήνα, καθώς οι επιφυλακτικοί επενδυτές αξιολογούσαν τους κινδύνους μιας νέας έξαρσης του πολέμου στο Ιράν.

Το δολάριο της Νέας Ζηλανδίας ήταν ένα από τα νομίσματα με την καλύτερη απόδοση της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο αφότου η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας έφτασε απροσδόκητα κοντά στην αύξηση των επιτοκίων, κάτι που σηματοδότησε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να τα αυξήσει νωρίτερα και σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.