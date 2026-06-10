Πτώση του χρυσού σε χαμηλό 11 εβδομάδων

Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν σημαντική πτώση την Τετάρτη, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 εβδομάδων, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενίσχυσε τις τιμές του πετρελαίου και τις προσδοκίες για διατήρηση ή ακόμη και αύξηση των επιτοκίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Αύγουστο σημείωσαν πτώση 1,21%, στα 4.234,7 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1,23% στα 4.210,09 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδο από τις 23 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον Ίλια Σπίβακ, επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομικής ανάλυσης της Tastylive, οι αγορές προσαρμόζονται σε μια πιο επιθετική στάση των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές.

Η υποχώρηση του πολύτιμου μετάλλου ήρθε μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία και άλλων 21 στόχων στην περιοχή του Κόλπου.

Οι εξελίξεις οδήγησαν σε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια μειώνουν την ελκυστικότητά του, καθώς δεν αποφέρει απόδοση.

Οι επενδυτές αποτιμούν πλέον πιθανότητα άνω του 70% για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Μάιο και τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) να αναμένονται εντός της εβδομάδας και να θεωρούνται καθοριστικά για τις επόμενες αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε κατά 0,24% στα 65,115 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε πτώση 1,69% στα 1.682,3 δολάρια και το παλλάδιο έχασε 0,74%, διαμορφούμενο στα 1.220,5 δολάρια ανά ουγγιά