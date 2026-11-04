Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ – Στα 101 δολάρια το Brent

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη (4/11), στον απόηχο της νίκης των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου , καθώς οι αγορές εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής της στάσης της Ουάσινγκτον απέναντι στο Ιράν και ενίσχυσης των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το oilprice, στις 15:24 ώρα Ελλάδας, το Brent, παράδοσης Ιανουαρίου, υποχωρούσε κατά 1,25% στα 101,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Δεκεμβρίου, κατέγραφε απώλειες 0,74%, στα 95,38 δολάρια.

Από την αρχή της εβδομάδας, το Brent έχει χάσει περισσότερο από 13% της αξίας του, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο στη Μέση Ανατολή, έπειτα από εβδομάδες ανησυχιών για περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο Τραμπ αναγνωρίζει την επίδραση του πολέμου στις εκλογές

Η υποχώρηση των τιμών έρχεται μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίζει ότι ο πόλεμος με το Ιράν συνέβαλε στο αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς από τη Wall Street Journal για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι «το Ιράν έπαιξε εν μέρει ρόλο», αποδίδοντας ωστόσο την εκλογική δυσαρέσκεια κυρίως στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων, παρά στην ίδια τη στρατιωτική επιχείρηση.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των τιμών των υδρογονανθράκων από την αρχή του έτους.

Οι προσδοκίες για διπλωματική λύση με το Ιράν

Η επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί νέα δεδομένα για την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Τεχεράνη, καθώς το νέο Κογκρέσο θα μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον Λευκό Οίκο.

«Το νέο Κογκρέσο θα μπορούσε να αξιοποιήσει την επιρροή του στις δαπάνες για να αμφισβητήσει την πρόσθετη στρατιωτική χρηματοδότηση και να αυξήσει την πίεση για διπλωματική λύση με το Ιράν, μόλις αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο», δήλωσε η αναλύτρια της Swissquote, Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια.

Όπως εξήγησε, εάν η πολιτική αυτή αλλαγή συνοδευτεί από ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε πιο σταθερή βάση.

Προς το παρόν, οι αγορές παρακολουθούν τις διπλωματικές επαφές, αναζητώντας ενδείξεις ότι η πολιτική ανατροπή στην Ουάσινγκτον μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.