Πτώση στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για επαφές ΗΠΑ – Ιράν στη Ντόχα

Πτωτικά κινήθηκαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση των τελευταίων εβδομάδων, καθώς οι αγορές επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Ντόχα, ενώ παραμένει εύθραυστη η προσωρινή εκεχειρία στον τετράμηνο πόλεμο.

Τα συμβόλαια Αυγούστου για το Brent, που λήγουν σήμερα, υποχωρούσαν κατά 1,22% ή 59 σεντς, στα 72,26 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για επίπεδα περίπου 20 δολάρια ή 22% χαμηλότερα από το κλείσιμο του προηγούμενου μήνα. Το πιο ενεργό συμβόλαιο Σεπτεμβρίου κατέγραφε πτώση 0,36%, στα 73,22 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό WTI για παράδοση τον Αύγουστο υποχωρούσε κατά 0,61%, στα 70,32 δολάρια το βαρέλι, με τις μηνιαίες απώλειες να διαμορφώνονται στα περίπου 17 δολάρια ή 19%. Πλέον, τόσο το Brent όσο και το WTI έχουν επιστρέψει σχεδόν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Οι επενδυτές προεξοφλούν ένα θετικό αποτέλεσμα από τις συνομιλίες στη Ντόχα, παρότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφή σημάδια πλήρους ομαλοποίησης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ.

«Η αγορά εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, αλλά εξακολουθεί να κρατά επιφυλάξεις μέχρι να υπάρξουν πιο απτές ενδείξεις αποκλιμάκωσης», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, αναλυτές εκφράζουν ανησυχία και για τη ζήτηση από την Κίνα. «Αναμένουμε περισσότερες ενδείξεις ενίσχυσης των κινεζικών αγορών, αλλά δεν μπορούμε ακόμη να στοιχηματίσουμε σε μια ισχυρή επιστροφή του μεγαλύτερου εισαγωγέα αργού στον κόσμο», ανέφερε ο επικεφαλής ερευνών της Sparta Commodities, Νιλ Κρόσμπι.

Παρά τις νέες επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τις αναζωπυρωμένες αμερικανοϊρανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής συνεχίζουν κανονικά τις φορτώσεις πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Σύμφωνα με στοιχεία της ναυτιλιακής αγοράς, η κίνηση πλοίων την περασμένη εβδομάδα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.