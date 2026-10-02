Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά την απόφαση της G7 να αποδεσμεύσει έως 100 εκατ. βαρέλια

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση της G7 ότι θα προχωρήσει στην αποδέσμευση έως και 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων.

Το Brent Δεκεμβρίου χάνει 2,96% στα 99,26 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό τύπου WTI υποχωρεί κατά 4,29% στα 88,90 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αποδέσμευση, η οποία θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, δήλωσε την Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ενημέρωση δημοσιογράφων.

Ο Μακρόν, ο οποίος ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι στόχος της Ομάδας των Επτά είναι να προκαλέσει πτώση των τιμών των καυσίμων.

Στην κοινή δήλωση που ακολούθησε, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατ. βαρελιών μέσω του IEA και διευκρίνισαν ότι σημαντικές ποσότητες ντίζελ θα διατεθούν από τα μέλη της G7 και τους εταίρους της ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τεράστιες ποσότητες» από τα υψηλά αποθέματα ντίζελ που διαθέτει.

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.