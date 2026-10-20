Πτώση στις ευρωαγορές

τωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Τρίτης, επηρεασμένα από τις σοβαρές κοινωνικές αναταραχές σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή οδήγησε τις τιμές του αργού πετρελαίου σε υψηλά πέντε μηνών.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX600 υποχωρεί κατά 0,34% στις 637,36 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης καταγράφει πτώση της τάξης του 0,64% στις 25.158,78 μονάδες όπως και ο FTSE 100 του Λονδίνου κατά 0,31% στις 10.731,62 μονάδες. Πτωτικά κινείται και ο CAC του Παρισιού κατά 0,3% στις 7.844,62 μονάδες, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,61% στις 48.788,5 μονάδες.

Μετά από ημέρες εκτεταμένων ταραχών, λεηλασιών και βίαιων συγκρούσεων λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, η γαλλική κυβέρνηση επέβαλε υποχρεωτική νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στα μεγάλα αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων του Παρισιού και της Νίκαιας.

Το γαλλικό κρατικό χρέος υπέστη τη χειρότερη ημερήσια πτώση σε σχεδόν ένα μήνα τη Δευτέρα, διευρύνοντας το ασφάλιστρο κινδύνου των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS) που απαιτούν οι διεθνείς επενδυτές για να διατηρήσουν γαλλικά χρεόγραφα έναντι των γερμανικών ομολόγων αναφοράς (Bunds).

Ενώ η πτώση των ομολόγων τη Δευτέρα ήταν έντονη, η πτώση των μετοχών την Τρίτη παρέμεινε σχετικά περιορισμένη, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές εξισορρόπησαν τους εγχώριους πολιτικούς κινδύνους με τους επικείμενους καταλύτες κερδών των εταιρειών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Οι ανησυχίες για τις επενδύσεις σε Τεχνητή Νοημοσύνη υπό μικροσκόπιο

Τα παγκόσμια χρηματιστήρια προετοιμάζονται για μια πυκνή σειρά ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων αυτή την εβδομάδα, με τα τμήματα συναλλαγών να εστιάζουν ιδιαίτερα στους ισολογισμούς των εταιρειών και στη διάθεση κεφαλαίων.

Η SpaceX του Ίλον Μασκ αναμένεται να ανακοινώσει τα τελευταία της αποτελέσματα αργότερα την Τρίτη, ακολουθούμενη από κοντά από τον «κολοσσό» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta Platforms την Τετάρτη.

Οι αγορές θα εξετάσουν προσεκτικά τα σχόλια σχετικά με τα κέρδη, αναζητώντας λεπτομερείς οδηγίες για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ανησυχίες σχετικά με τη βαριά χρηματοδότηση μέσω δανεισμού και το χρονοδιάγραμμα απόδοσης της επένδυσης σε υποδομές AI προκάλεσαν μια απότομη πτώση στον παγκόσμιο τομέα της τεχνολογίας την περασμένη εβδομάδα, καθιστώντας τα στοιχεία για τις εταιρικές κεφαλαιουχικές δαπάνες κεντρικό βαρόμετρο για την κατεύθυνση της αγοράς.

Η ABB σημείωσε πτώση 4,7% αφού η εταιρεία μηχανικών δήλωσε ότι συνεχίζει να παρατηρεί άνθηση στις δαπάνες για κέντρα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ ανακοίνωσε αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Οι εταιρικές ανακοινώσεις από τον «κολοσσό» στον τομέα των γυαλιών EssilorLuxottica και τον κατασκευαστή ελαστικών Michelin θα προσφέρουν νέες πληροφορίες σχετικά με τα περιθώρια κέρδους στον τομέα των διακριτικών καταναλωτικών αγαθών και τη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη.