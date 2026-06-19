Πτώση στις ασιατικές αγορές

Οι αγορές Ασίας – Ειρηνικού υποχώρησαν την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν την ανθεκτικότητα της ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υπερασπίστηκε την Πέμπτη την προσωρινή συμφωνία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε οικονομική ελάφρυνση για την Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση της χώρας με τους όρους της συμφωνίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παραχωρούν ούτε σεντ στο Ιράν», δήλωσε ο Βανς. «Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουν οι Ιρανοί πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους είναι να συμμορφωθούν πλήρως» με τους όρους της συμφωνίας.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χαρακτήρισε επίσης τη συμφωνία υπό όρους, λέγοντας την Πέμπτη ότι ενέκρινε το μνημόνιο μόνο αφού έλαβε εγγυήσεις πως θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του Ιράν και το «μέτωπο της αντίστασης».

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,6%, μετά το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε την Πέμπτη, ενώ ο Topix έχασε 1,11%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε πτώση 1,58%, υποχωρώντας μετά την υπέρβαση του ορίου των 9.000 μονάδων για πρώτη φορά την προηγούμενη ημέρα. Η μετοχή της Samsung Electronics γύρισε σε απώλειες, παρά τα αρχικά κέρδη, και υποχώρησε κατά 3%, ενώ η SK Hynix ενισχύθηκε κατά 1%. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατρακύλησε κατά 4,95%.

Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,14%.