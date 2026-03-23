Πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το ακριβό πετρέλαιο

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησαν οι σημερινές συνεδριάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στην κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Η γεωπολιτική ένταση, που εισέρχεται ήδη στην τέταρτη εβδομάδα χωρίς ορατά σημάδια αποκλιμάκωσης, εντείνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, επηρεάζοντας αρνητικά το επενδυτικό κλίμα.

Απώλειες σε βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες

Στις 10:05 ώρα Ελλάδας, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραφαν σημαντικές απώλειες:

Το χρηματιστήριο του Παρισιού σημείωνε πτώση 1,44%

Το Λονδίνο υποχωρούσε κατά 1,46%

Το Μιλάνο κατέγραφε απώλειες 1,76%

Η Φρανκφούρτη κατέγραφε τη μεγαλύτερη πτώση, στο -1,89%

Πίεση από ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Η άνοδος στις τιμές του αργού, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση στην περιοχή του Κόλπου, αυξάνει τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες σε κάθε νέα εξέλιξη, καθώς η ενεργειακή αστάθεια επηρεάζει άμεσα τόσο το κόστος παραγωγής όσο και τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη.