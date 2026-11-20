Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Παρασκευής, οδεύοντας προς ένα δραματικό κλείσιμο της εβδομάδας συναλλαγών, καταγράφοντας πτώση σε χαμηλό σχεδόν ενός μήνα και σημειώνοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία απόδοσή τους από τον Μάρτιο.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 1,02% στις 632,16 μονάδες. Πτωτικά κινείται και ο DAX της Φρανκφούρτης κατά 1,63% στις 25.084,35 μονάδες, όπως και ο FTSE 100 του Λονδίνου κατά 0,43% στις 10.407,91 μονάδες. Απώλειες καταγράφει και ο CAC του Παρισιού κατά 0,94% στις 8.004,71 μονάδες όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 1,26% στις 49.312 μονάδες.

Η γενικευμένη πτώση προκλήθηκε καθώς η ιστορική εισαγωγή στην αγορά της Anthropic, της κορυφαίας εταιρείας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, απέτυχε παταγωδώς να αναζωογονήσει το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα στον τομέα της τεχνολογίας, ωθώντας τους πανικοβλημένους επενδυτές να καταφύγουν σε περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια.

Η πανευρωπαϊκή πώληση ακολούθησε την πτώση που σημειώθηκε στη Wall Street, όπου ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κυποχώρησαν κατά περισσότερο από 2% κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ η Anthropic – η πρώτη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως – είδε τις μετοχές της να εκτοξεύονται σε ένα ιστορικό ντεμπούτο, η τοπική ευφορία απέτυχε πλήρως να επηρεάσει την ευρύτερη αγορά.

Οι «κολοσσοί» των ημιαγωγών ASML, ASM International, Infineon, BE Semiconductor και STMicroelectronics σημείωσαν πτώση άνω του 4% η καθεμία. Η Soitec υποχώρησε σχεδόν 9%. Η αρνητική επίδραση επεκτάθηκε και στον κλάδο του λογισμικού, σύροντας «κολοσσούς» όπως η SAP και η Capgemini σε πτώση άνω του 1,5% η καθεμία.

Τα εντυπωσιακά κέρδη της Nvidia νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αποδείχθηκαν εντελώς ανεπαρκή για να αλλάξουν το κλίμα, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν υπερβολικά στις ευπάθειες του οικοσυστήματος.