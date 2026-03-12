Πτώση για τις ευρωαγορές

Αρνητικά πρόσημα σημειώνουν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Πέμπτης, καθώς οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX600 υποχωρεί κατά 0,53% στις 599,35 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,35% στις 23.505,95 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού υποχωρεί κατά 0,68% στις 7.987,32 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου καταγράφει απώλειες κατά 0,67% στις 10.284,88 μονάδες, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,475 στις 44.560,5 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μετά την απόφαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) την Τετάρτη να διαθέσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για να αντιμετωπίσει τη διακοπή του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Η IEA δεν καθόρισε χρονοδιάγραμμα για το πότε τα αποθέματα θα διατεθούν στην αγορά. Ανέφερε ότι τα αποθέματα θα διατεθούν σε χρονικό διάστημα που θα είναι κατάλληλο για τις συνθήκες κάθε μιας από τις 32 χώρες μέλη της.

Σε άλλες ειδήσεις, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη νέες εμπορικές έρευνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερες από δώδεκα άλλες οικονομίες.

Οι έρευνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το άρθρο 301 του νόμου περί εμπορίου του 1974, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο, Jamieson Greer. Ο νόμος αυτός επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα από άλλες χώρες που διαπιστώνεται ότι έχουν εμπλακεί σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Σε ό,τι αφορά τα εταιρικά κέρδη, άνοδο σημειώνουν οι BMW, Generali, RWE, Hannover Re, Swiss Life και Informa.