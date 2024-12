Πτώση Άσαντ: Σηματοδοτεί το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν;

Την επιθυμία των Ιρανών να ανατρέψουν την 45χρονη κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας έρχεται να αναζωπυρώσει η πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, λόγω της οποίας φαίνεται ότι το Ιράν πλήττεται, χάνοντας –μεταξύ άλλων– τον διάδρομο λαθρεμπορίου όπλων μέσω της Συρίας. Την ίδια στιγμή, οι Κούρδου ελέγχουν τα σύνορα με το Ιράκ. Αναλυτές προβλέπουν ότι η ανατροπή του καθεστώτος στη Συρία θα εμπνεύσει τους αντιπολιτευόμενους στο Ιράν να ξεσηκωθούν κατά του καθεστώτος των μουλάδων, με τον διευθυντή του Συμβουλίου για την Αραβο-Βρετανική Κατανόηση, Κρις Ντόιλ, να υπογραμμίζει ότι η Τεχεράνη έχασε, επίσης, τα προκεχωρημένα φυλάκιά του και τα σημαντικότερα από τα ερείσματά του στη Συρία.

«Οι Ιρανοί έχουν δεχθεί τεράστιο πλήγμα εδώ. Σίγουρα καταστράφηκε αυτός ο σημαντικός διάδρομος (λαθρεμπορίου από το Ιράν στη Μεσόγειο)στον οποίο βασίζονταν. Η Συρία τώρα θα είναι μια χώρα που δεν θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν. Το Ιράν θα χάσει πολλά απ’ αυτά στα οποία επένδυσε», είπε ο Κρις Ντόιλ.

Όπως ο Ντόιλ διευκρίνισε, η πτώση σε λιγότερο από μία εβδομάδα του καθεστώτος που εξουσίαζε με σιδηρά πυγμή τη Συρία για πέντε δεκαετίες, θα μπορούσε επίσης να προοιωνίζεται την ανατροπή της κυβέρνησης στο Ιράν, που αποδυναμώνεται ολοένα και περισσότερο μετά την εξέγερση προ διετίας με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. «Θα εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους σε όλη την περιοχή να δουν τι έχει γίνει στη Συρία και αυτό θα είναι ενοχλητικό για το ιρανικό καθεστώς», πόσω μάλλον που ο πρωταρχικός του εχθρός, το Ισραήλ, είναι πλέον σε πολύ ισχυρότερη θέση με την αποδυνάμωση των υποστηριζόμενων από το Ιράν συμμάχων του, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στη Γάζα.

Υποστηρικτές της αντιπολίτευσης πανηγυρίζουν μετά την κατάρρευση της συριακής κυβέρνησης στη Δαμασκό, Συρία. Πηγή: AP Photo/Omar Sanadiki

«Τα σύνορα της Συρίας σίγουρα δεν βρίσκονται στα χέρια του καθεστώτος Άσαντ τώρα», είπε ο Ντόιλ και τόνισε ότι οι Κούρδοι ελέγχουν τα σύνορα με το Ιράκ. «Εάν το Ιράν ήθελε να μεταφέρει όπλα και μαχητές στη Συρία, τα ιρακινά σύνορα είναι πολύ σημαντικά. Το Ιράν θα επανεκτιμήσει τις στρατηγικές του εδώ και με την έλευση της κυβέρνησης Τραμπ, ποιος ξέρει. Βρίσκεται αντιμέτωπο με κάποιες δύσκολες επιλογές».

Η αντίσταση στο Ιράν

Το σημαντικότερο πλήγμα που δέχθηκε εδλώ και χρόνια το ιρανικό καθεστώς είναι η πτώση του Άσαντ, διατείνεται ο Αράς Αζίζι, συνεργάτης του Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Η πτώση του καθεστώτος, διευκρινίζει την κατάρρευση του «Άξονα της Αντίστασης» (Ιράν και πληρεξούσιοί του σε Ιράκ, Συρία, Λίβανο, Υεμένη συν τη Χαμάς), που ήταν ο στυλοβάτης της πολιτικής του [αγιατολάχ Αλί] Χαμενεΐ τις δεκαετίες που είναι Ανώτατος Ηγέτης».

Όπως εξηγεί, «η πτώση του Άσαντ δείχνει την αδυναμία του ιρανικού καθεστώτος και σίγουρα θα ενισχύσει τους αντιπάλους του. Θα τους εμπνεύσει να ξεσηκωθούν ειδικά καθώς το καθεστώς είναι στριμωγμένο κι από άλλες πλευρές: η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα φέρει νέα πίεση στην Τεχεράνη και το Ισραήλ είναι ενισχυμένο.

Αλλά θα έχει επίπτωση και στην εσωτερική σύνθεση του καθεστώτος. Εκείνοι εντός του που επιδιώκουν συμφωνία με τη Δύση και ζητούν να εγκαταλείψει το Ιράν κάποιες από τις επιθετικές πολιτικές του θα ενδυναμωθούν. Θα προσπαθήσουν να κλείσουν συμφωνία με τον Τραμπ με όποιο τίμημα».

Από την άλλη, «η ιρανική αντιπολίτευση θα μπορούσε να αξιοποιήσει [τις εξελίξεις στη Συρία] ως εξαιρετική ευκαιρία να κινηθεί κατά του καθεστώτος, αλλά είναι πολύ αποδιοργανωμένη (…) Η ελπίδα της επαφίεται σε αυθόρμητα κινήματα του ιρανικού λαού, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και είναι πάντα πιθανό να ξεσπάσουν».

Προς πτώση του ιρανικού καθεστώτος;

Σε παρόμοιο μήκος κύματος, ο συνεργάτης της νεοσυντηρητικής ΜΚΟ Foundation for Defense of Democracies, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, Τζόναθαν Κόνρικους, επισημαίνει στο Forbes ότι η εβδομάδα που πέρασε «ήταν πολύ κακή για το ιρανικό καθεστώς, τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη Χεζμπολάχ και τους συμμάχους του άξονα του κακού στη Μέση Ανατολή».

Όπως εξηγεί, «οι Ρώσοι και οι Ιρανοί, ο καθένας από την πλευρά του και για τους δικούς του λόγους, επένδυσαν επί χρόνια τρισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν το καθεστώς Άσαντ. Και τώρα απώλεσαν αυτή τη στρατηγική επένδυση».

Ο Κόνρικους βλέπει την πτώση του Άσαντ ως την αρχή μιας αλυσιδωτής αντίδρασης στη Μέση Ανατολή κατά πληρεξουσίων του Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, όπου θα μπορούσαν να ξεσηκωθούν εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες εναντίον της. «Το τέλος αυτής της αλυσιδωτής αντίδρασης είναι η πτώση του ιρανικού καθεστώτος», προβλέπει. «Δεν γνωρίζω πόσο διάστημα θα πάρει αυτό, αλλά ξέρω ότι θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια για να ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός κατά του καθεστώτος».