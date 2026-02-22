Πτολεμαΐδα: Έσκασε κροτίδα στα χέρια 17χρονου – Κινδυνεύει με ακρωτηριασμό

Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο χέρι νοσηλεύεται ένας 17χρονος από την Πτολεμαΐδα μετά από έκρηξη κροτίδας

Το περιστατικό με την έκρηξη κροτίδας έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πτολεμαΐδα με τον 17χρονο να κινδυνεύει με ακρωτηριασμό δαχτύλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κρατούσε στα χέρια του κροτίδα, η οποία εξερράγη ξαφνικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και έντονη αιμορραγία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το οποίο μετέφερε τον 17χρονο στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Οι γιατροί στα Επείγοντα προχώρησαν σε άμεση ιατρική παρέμβαση, προσπαθώντας να ελέγξουν την αιμορραγία και να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα των τραυματισμένων δαχτύλων, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακρωτηριασμού δύο έως τριών εξ αυτών.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο για περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.