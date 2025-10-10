Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας – Ν. Κεραμέως: Ιστορικό ρεκόρ με 317.000 νέες θέσεις εργασίας

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Παρόλα αυτά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν ζητώντας την απόσυρσή του.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με παρέμβασή της, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι «τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ, καταγράφεται ιστορικό ρεκόρ στη χώρα μας στις νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, το οκτάμηνο του 2025, είχαμε 317.000 νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για το καλύτερο οκτάμηνο στην ιστορία της χώρας στο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων».

Επίσης, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο «μια πολύ γόνιμη συνάντηση με τους έξι εθνικούς εταίρους για το θέμα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου», λέγοντας ότι «είμαστε σε τελικό γύρο διαβουλεύσεων» και ανέφερε πως «το χρονοδιάγραμμα, όπως προκύπτει και από το πρόσφατο νομοθέτημα, είναι ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να συναχθεί ο οδικός χάρτης», όπως έχει δεσμευτεί.

Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υπουργός επανέλαβε την πρόταση – πρόσκλησή της προς τα κόμματα να καταθέσουν προτάσεις για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας: «Ακόμα δεν έχω λάβει καμία πρόταση από τα κόμματα».

Για τη χθεσινή συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους είπε ότι ήταν παρόντες ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης και ο αντιπρόεδρος του ΣΒΕ, Ιωάννης Σταύρου.

Σημειώνεται ότι η κ. Κεραμέως είχε αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά για την κλήτευση σε ακρόαση στην Επιτροπή του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργου Τζιλιβάκη, ενώ υπάρχει -όπως υποστήριξαν- η απόφαση του ΣτΕ που κρίνει ότι ο διορισμός του είναι άκυρος.

Η υπουργός αποσαφήνισε ότι η απόφαση του ΣτΕ ακόμη «δεν έχει εκδοθεί ούτε καν καθαρογράφει και δεν έχει επιδοθεί στο υπουργείο, αυτό που έχουμε είναι μόνο μια περίληψή της». Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση αφορά τον Νόμο ίδρυσης της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς δεν ήταν Ανεξάρτητη Αρχή η Επιθεώρηση Εργασίας και τον τρόπο επιλογής του διοικητή της.

Αυτό που λέει η περίληψη της απόφασης είναι ότι «νομίμως υπάρχει και αξιολογεί η Επιτροπή Επιλογής τους υποψηφίους, ότι νομίμως διενεργεί συνεντεύξεις, ότι οι διαδικασίες επιλογής είναι εντός της νομοθετικής εξουσιοδότησης, πως ορθά προβλέπονται τα 1.000 μόρια για τη συνέντευξη από τα συνολικά 3.750 μόρια που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος. Και αυτό που επισημαίνεται είναι ότι χρειάζεται να καθοριστούν ακόμα πιο ειδικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συνέντευξης, τα οποία να αναφέρονται στην υπουργική απόφαση».

«Σύμφωνα πάντα με την περίληψη της απόφασης, το ΣτΕ, αυτό που ζητάει το ΣτΕ είναι να τροποποιηθεί η τότε υπουργική απόφαση και να τεθούν κριτήρια αξιολόγησης της συνέντευξης. Επειδή, λοιπόν, υπάρχει αυτή η περίληψη της απόφασης, εμείς έχουμε προνοήσει και φέρνουμε στο παρόν σχέδιο νόμου μια διάταξη με την οποία προβλέπεται η αναπλήρωση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, προκειμένου να μην υπάρξει κενό ούτε μιας ημέρας όταν αυτή η απόφαση μας επιδοθεί», πρόσθεσε.

Η κ. Κεραμέως αναρωτήθηκε πώς θα ήταν δυνατόν «από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ και αυτή δεν έχει επιδοθεί στο υπουργείο, τι ακριβώς είναι αυτό που μου ζητάτε λόγω μιας απόφασης που δεν υπάρχει ακόμα σε ό,τι αφορά το υπουργείο Εργασίας, εγώ να παύσω έναν επικεφαλής μιας Ανεξάρτητης Αρχής; Να του απαγορεύσω να έρθει στην Βουλή των Ελλήνων; Και αυτό θα ήταν υπέρ των θεσμών και των κανόνων δικαίου;».

Σχετικά με το άρθρο 57 του νομοσχεδίου, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι αυτό που θεσμοθετεί είναι το πώς θα γίνεται η προσωρινή αναπλήρωση του διοικητή της ΑΑΕΕ σε περίπτωση παύσης και αυτό που προβλέπει είναι ο αρχαιότερος της Αρχής, όποιος και εάν είναι αυτός, μέχρι την εκκίνηση της διαδικασίας και την επιλογή του νέου διοικητή.

Η υπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί διοικητή «εντεταλμένου ή αρωγού της κυβέρνησης», τονίζοντας πως «είναι κατανοητό κάποια κόμματα να έχουν αλλεργία με τις Ανεξάρτητες Αρχές, όμως ο διορισμός του διοικητή της ΑΑΕΕ περνάει για διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής».

«Με τη λογική σας, με καλείται να βγάλω μια απόφαση παύσης του διοικητή της ΑΑΕΕ, χωρίς να υπάρχει η απόφαση του ΣτΕ, άρα θα ήταν ξεκάθαρα νομικά παράνομη μια τέτοια απόφαση παύσης», συμπλήρωσε.