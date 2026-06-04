Ψηφίστηκε στη Βουλή ο νέος Κώδικας Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Πολεοδομίας και Χωροταξίας από την Ολομέλεια της Βουλής.

Υπέρ ψήφισε μόνο η ΝΔ, επί της αρχής του νομοσχεδίου το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμμα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Ο κώδικας αποσκοπεί στην επικαιροποίηση, κωδικοποίηση και συστηματοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε ένα ενιαίο και συνεκτικό κείμενο.

Στόχος είναι να μπει τέλος στον κατακερματισμό της πολεοδομικής νομοθεσίας και να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές, νομικούς και δημόσιες υπηρεσίες.