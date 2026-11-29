Ιστορική κινητοποίηση στις κάλπες βλέπει ο Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος αφότου ψήφισε, δήλωσε ότι έχει «καλό προαίσθημα» για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ισπανία .

Ο Σάντσεθ ήταν ο πρώτος υποψήφιος που ψήφισε και αφού χαιρέτησε τους πολίτες που βρισκόταν στις κάλπες, απηύθυνε έκκληση για συμμετοχή στις εκλογές:

«Σήμερα είναι η μέρα που η χώρα μας, η Ισπανία, θα αποφασίσει ποιο μέλλον θέλει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το έχω πει αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας: υπάρχουν πολλές εξουσίες σε μια δημοκρατία, αλλά η μεγαλύτερη δύναμη είναι η ψήφος» ανέφερε στις δηλώσεις του στις κάμερες, όπως μετέδωσε η El Pais.

Επανέλαβε την έκκληση προς «όλους τους πολίτες» να κινητοποιηθούν και να ψηφίσουν «γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η κινητοποίηση και η συμμετοχή, τόσο καλύτερα θα αντικατοπτρίζονται τα συναισθήματα και η βούληση των πολιτών στο επόμενο Κοινοβούλιο και τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δύναμη που θα έχει η κυβέρνηση για να συνεχίσει να εφαρμόζει τις πολιτικές της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

Με παέγια και οικογενειακά θα αναμένει τα αποτελέσματα

«Βλέπω μια ιστορική κινητοποίηση και, ως εκ τούτου, έχω καλό προαίσθημα» ανέφερε μεταξύ άλλων. «Νομίζω ότι έχουμε δει πολλή κινητοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις συζητήσεις, επίσης για τις προτάσεις των πολιτικών κομμάτων, και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε μια υγιή, εδραιωμένη δημοκρατία» συμπλήρωσε.

Ο ίδιος δήλωσε πως θα περάσει την ημέρα με την οικογένειά του, όπως κάνει κάθε Κυριακή. «Θα φάμε παέγια οικογενειακά και από εκεί και πέρα ​​θα περιμένουμε την καταμέτρηση των ψήφων και μετά θα δούμε τι θα συμβεί», είπε φεύγοντας.