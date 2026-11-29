Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε ο μεγάλος αντίπαλος του Πέδρο Σάντσεθ και υποψήφιος με το Λαϊκό Κόμμα Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, που διεκδικεί την πρωθυπουργία στις ισπανικές εκλογές .

Ο Αλμπέρτο ​​Νούνιεθ Φεϊχόο ψήφισε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Εύα ντε Κάρδενας και τον δήμαρχο της Μαδρίτης.

Αλμπέρτο ​​Νούνιεθ Φεϊχόο AP Photo/Bernat Armangue

«Μην ψηφίζετε από φόβο, ψηφίστε χρησιμοποιώντας τη μνήμη σας» δήλωσε.

«Απόψε, η Ισπανία θα λάβει αναμφίβολα μια ξεκάθαρη απόφαση και οφείλουμε όλοι να την αποδεχτούμε», δήλωσε ο Φεϊχόο.

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα της καταμέτρησης των ψήφων» σημείωσε και πρόσθεσε πως «σήμερα είναι η μέρα που ο ισπανικός λαός παίρνει το τιμόνι στα χέρια του και καθορίζει την πορεία της Ισπανίας. Μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής».

Ο ηγέτης του PP παρότρυνε τους πολίτες να ψηφίσουν με «ενθουσιασμό και ελπίδα» και όχι με «φόβο», απαντώντας στον Πέδρο Σάντσεθ, σχετικά με την «οπισθοδρόμηση» που θα μπορούσε να επιφέρει μια κυβερνητική συνεργασία μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και του Vox.