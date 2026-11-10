Ψηφιακό Φροντιστήριο: Πώς λειτουργεί – Ποια μαθήματα προστίθενται

Ειδικότερα με την ένταξη 9 επιπλέον αναπληρωτών εκπαιδευτικών, το εκπαιδευτικό δυναμικό αυξάνεται από τους 80 εκπαιδευτικούς από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς στους 89.

Οι 89 εκπαιδευτικοί θα καλύπτουν 50 μαθήματα, με συνολικά 489 ώρες ζωντανής διδασκαλίας τον μήνα.

Η ενίσχυση έχει άμεσο και συγκεκριμένο αποτύπωμα στην εκπαιδευτική λειτουργία: το χαρτοφυλάκιο διευρύνεται σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, έναντι 45 την προηγούμενη σχολική χρονιά, και οι ώρες ζωντανής διδασκαλίας διαμορφώνονται σε 489 κάθε μήνα, από 477 το 2025–2026.

Διευρύνεται η κάλυψη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή

Η ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον συνολικό αριθμό μαθημάτων, αλλά και τη σύνθεση του προγράμματος. Κατά το 2025–2026, το Ψηφιακό Φροντιστήριο κάλυπτε 13 μαθήματα ΓΕΛ, 19 ΕΠΑΛ, 9 ειδικά μαθήματα και 4 μαθήματα Ειδικής Αγωγής. Το τρέχον σχολικό έτος 2026–2027 η κάλυψη διαμορφώνεται σε 13 μαθήματα ΓΕΛ, 21 ΕΠΑΛ, 9 ειδικά μαθήματα και 7 μαθήματα Ειδικής Αγωγής:

ΓΕΛ: 13 → 13 ΕΠΑΛ: 19 → 21 Ειδικά μαθήματα: 9 → 9 Ειδική Αγωγή: 4 → 7

Η διεύρυνση επικεντρώνεται συνεπώς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση με 3 επιπλέον μαθήματα και συγκεκριμένα την Ναυσιπλοΐα ΙΙ, την Τεχνολογία Υλικών , καθώς και τον Προγραμματισμό Η/Υ, και, ακόμη περισσότερο, στην Ειδική Αγωγή, με τα 2 καινούρια μαθήματα της Βιολογίας και της Υγιεινής, ενισχύοντας την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και τη συμπεριληπτική διάσταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Παράλληλα, συνεχίζεται η ταυτόχρονη διερμηνεία των ζωντανών μαθημάτων στη νοηματική γλώσσα και η διάθεσή τους σε δεύτερο χρόνο με ενσωματωμένο υποτιτλισμό.

Μια δημόσια ψηφιακή υπηρεσία υποστήριξης σε όλη τη σχολική διαδρομή

Το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει πλέον διαμορφωθεί σε σταθερό μηχανισμό δημόσιας, δωρεάν και ισότιμης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Συνδυάζει ζωντανή διδασκαλία για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου με ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό από την Ε΄ Δημοτικού έως και τη Β΄ Λυκείου, ενώ σχεδιάζεται η επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Στόχος είναι η δημιουργία μιας περισσότερο συνεχούς διαδρομής υποστήριξης, από την εμπέδωση βασικών γνώσεων έως την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η λειτουργία του θεσμού διευρύνεται παράλληλα ως προς την απήχησή του. Από περίπου 410.000 συνολικούς χρήστες κατά τα δύο πρώτα σχολικά έτη, η σωρευτική χρήση έχει φτάσει περίπου τους 500.000 χρήστες έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Περισσότερα από 3.100 βιντεοσκοπημένα μαθήματα, μαζί με το υλικό που αναρτάται μετά τη ζωντανή διδασκαλία, παραμένουν διαθέσιμα για μελέτη και επανάληψη, επεκτείνοντας την εκπαιδευτική υποστήριξη πέρα από το ωράριο των ζωντανών μαθημάτων.

Επόμενο βήμα: EduAI και AI Tutor

Παράλληλα με την άμεση ενίσχυση της λειτουργίας από τις 9 Νοεμβρίου, η επόμενη φάση ανάπτυξης του Ψηφιακού Φροντιστηρίου περιλαμβάνει την αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης με σαφή παιδαγωγικό προσανατολισμό.

Το EduAI σχεδιάζεται για την παροχή περισσότερο εξατομικευμένης μαθησιακής υποστήριξης, με δυνατότητα προσαρμογής ασκήσεων στο επίπεδο και στην απόδοση του μαθητή, εντοπισμού γνωστικών κενών, άμεσης ανατροφοδότησης και δυναμικής προσαρμογής του βαθμού δυσκολίας. Παράλληλα, ο AI Tutor, που αποτελεί δωρεά της Microsoft, προορίζεται για τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών — Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά — παρέχοντας οργανωμένη εξάσκηση, προσομοιώσεις, αξιολόγηση απαντήσεων και στοχευμένη επανάληψη. Και στις δύο περιπτώσεις, τα εργαλεία σχεδιάζονται ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον εκπαιδευτικό, με παιδαγωγικές δικλίδες και πρόβλεψη για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την προσβασιμότητα.

Για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά, το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο ενισχύεται με περισσότερους εκπαιδευτικούς, περισσότερα μαθήματα και περισσότερες ώρες ζωντανής διδασκαλίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή. Η διεύρυνσή του υπηρετεί έναν σταθερό στόχο δημόσιας εκπαιδευτικής πολιτικής: κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του, να έχει δωρεάν πρόσβαση σε οργανωμένη και ποιοτική εκπαιδευτική υποστήριξη.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Μια μαθήτρια που μεγαλώνει σε ένα μικρό νησί μπορεί σήμερα να παρακολουθεί το ίδιο μάθημα, την ίδια ώρα, με έναν συμμαθητή της στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή είναι η αξία του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Προσφέρει στα παιδιά οργανωμένη προετοιμασία για τις εξετάσεις τους, όπου κι αν ζουν, χωρίς κόστος για την οικογένεια.

Από τις 9 Νοεμβρίου ενισχύουμε το πρόγραμμα. Οι 89 εκπαιδευτικοί του θα καλύπτουν 50 μαθήματα, με συνολικά 489 ώρες ζωντανής διδασκαλίας τον μήνα. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανάγκες των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής. Παράλληλα, προετοιμάζουμε την ένταξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που θα συμπληρώνουν το έργο των εκπαιδευτικών και θα διευκολύνουν τα παιδιά να εξατομικεύουν τις μαθησιακές αναγκες τους. Στόχος μας είναι κάθε παιδί, όταν βάζει έναν στόχο για το μέλλον του, να ξέρει ότι έχει την υποστήριξη που χρειάζεται για να τον διεκδικήσει».