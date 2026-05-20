Ψηφιακή επανεκκίνηση στον e-ΕΦΚΑ – Στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του νέου Ο.Π.Σ.

Στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννας Ευθυμίου , πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του e-ΕΦΚΑ από τον Διοικητή του Φορέα Δρ. Αλέξανδρο Βαρβέρη , σηματοδοτώντας την είσοδο της κοινωνικής ασφάλισης σε μια νέα, πλήρως ψηφιακή εποχή.

Την εκδηλωση τίμησαν με την παρουσία τους, απευθύνοντας χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, ο Βουλευτής Ν.Δ. Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Ριζική αναβάθμιση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Το νέο Ο.Π.Σ. ενοποιεί για πρώτη φορά όλα τα βασικά πληροφοριακά συστήματα σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και πλήρως διαλειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, δημιουργώντας τον κεντρικό πυρήνα λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης.

Ενιαία διαχείριση εισφορών και ασφαλιστικού χρόνου

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες απονομής συντάξεων

Ενισχυμένοι μηχανισμοί ελέγχου και διαφάνειας

Ταχύτερη προσαρμογή σε θεσμικές και κανονιστικές αλλαγές

Στόχος είναι η δραστική επιτάχυνση των διαδικασιών και η αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρήσεις.

Διαλειτουργικότητα σε δράση

Το νέο σύστημα «συνδέει» κρίσιμους δημόσιους φορείς, όπως:

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων, περιορίζοντας τα διοικητικά κενά και ενισχύοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαδικασιών.

Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

Η καθημερινότητα αλλάζει άμεσα και μετρήσιμα:

Ταχύτερη έκδοση συντάξεων μέσω αυτοματοποιημένων ροών

Πλήρης ψηφιοποίηση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Μείωση φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες

Εξάλειψη γραφειοκρατικών αγκυλώσεων

Ισχυρότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι εισφορών

Πανελλαδικός κύκλος ενημέρωσης

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, υλοποιεί ένα πανελλαδικό πρόγραμμα ενημέρωσης για το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), με στόχο την έγκαιρη και ουσιαστική προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί ενημερωτικές δράσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Λάρισα, στην Πάτρα και σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Επόμενος σταθμός: η Αθήνα.

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων και επαγγελματίες με καίριες παρεμβάσεις και χαιρετισμούς.

Χρηματοδότηση μέσω «Ελλάδα 2.0»

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU. Πρόκειται για μια κομβική μεταρρύθμιση που ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και επαναπροσδιορίζει το μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης με όρους ταχύτητας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου σημείωσε: “Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και παρεμβάσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, διαμορφώνοντας ένα πιο λειτουργικό, αξιόπιστο και φιλικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Στόχος μας είναι ένα κράτος που αξιοποιεί την καινοτομία στην πράξη, για να βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών”.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης υπογράμμισε ότι: “Με το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ο e-ΕΦΚΑ μεταβαίνει οριστικά από το κατακερματισμένο μοντέλο αποσπασματικών εφαρμογών σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και πλήρως διαλειτουργικό ψηφιακό οικοσύστημα. Δεν πρόκειται για μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά για μια ψηφιακή επανεκκίνηση που αποτυπώνεται σε ταχύτερες διαδικασίες και ουσιαστική διαφάνεια σε κάθε συναλλαγή με πολίτες και επιχειρήσεις. Στόχος μας δεν είναι ένα σύστημα που απλώς ανταποκρίνεται, αλλά ένα σύστημα που προβλέπει ανάγκες, προλαμβάνει καθυστερήσεις και εξυπηρετεί με ακρίβεια, αξιοπιστία και σε πραγματικό χρόνο. Με σχέδιο, θεσμική συνέπεια και τεχνολογική επάρκεια, οικοδομούμε έναν Φορέα σύγχρονο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και ενισχύει στην πράξη την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κοινωνική ασφάλιση”.