Ψηφιακές ξεναγήσεις σε ναούς και ιστοσελίδα για τον προσκυνηματικό τουρισμό ετοιμάζει η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Με ψηφιακές ξεναγήσεις σε ιερούς ναούς, αλλά και με τη δημιουργία ιστοσελίδας για τον προσκυνηματικό τουρισμό, που θα περιλαμβάνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι για τις ορθόδοξες εκκλησίες και τις μονές, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να εισέλθει δυναμικά στη «μάχη» για την προσέλκυση παραπάνω επισκεπτών στους χώρους λατρείας της πόλης.

Αυτή τη στιγμή, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης έχει βάλει στα σκαριά τον σχεδιασμό μίας ιστοσελίδας για τον προσκυνηματικό τουρισμό και είναι απαραίτητη η συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπως ανέφερε ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Γκιβίσης, σε ημερίδα με θέμα «Τουριστική ανάπτυξη σε επίπεδο γειτονιάς», που πραγματοποιήθηκε από την Ε’ Δημοτική Κοινότητα στο χώρο του «Ok Thess».

«Δεν θέλουμε να έχουμε πληροφορίες μόνο για το πότε χτίστηκε μία εκκλησία, αλλά τι μπορεί να δει ένας επισκέπτης στον κάθε ναό», είπε ο πατέρας Εφραίμ, προσθέτοντας πως το «σερφάρισμα» θα γίνεται αρχικά στα ελληνικά και τα αγγλικά, με στόχο να ακολουθήσουν οι βαλκανικές γλώσσες και, όπως αναρωτήθηκε, «γιατί όχι στο μέλλον τα εβραϊκά ή και τα τουρκικά;».

Παράλληλα, η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ξεκινά πιλοτικά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου ψηφιακές ξεναγήσεις για τους ενδιαφερόμενους τουρίστες. «Σκανάροντας ένα QR-code, ο επισκέπτης θα μπαίνει από το κινητό του σε μία σελίδα και θα απολαμβάνει διαδικτυακή ξενάγηση. Επιδίωξη είναι να επεκταθεί και σε άλλους ναούς, έπειτα από τον Άγιο Δημήτριο», συμπλήρωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πατέρας Εφραίμ.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης του δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης, προσέθεσε πως για φέτος τον Οκτώβριο προγραμματίζεται μία οργανωμένη καμπάνια για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου ώστε να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα στην πόλη.

Ο κ. Γάκης έκανε λόγο για στενή συνεργασία του δήμου με τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ενώ επισήμανε πως θα πρέπει να επανεξεταστεί το ωράριο λειτουργίας των εκκλησιών, λέγοντας πως με εξαιρέσεις τις εκκλησίες του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Σοφίας, οι υπόλοιπες κλείνουν τις πόρτες τους από το μεσημέρι και μετά, με αποτέλεσμα αρκετοί τουρίστες, παρά την έντονη επιθυμία τους να τις επισκεφτούν, να μην τα καταφέρνουν.