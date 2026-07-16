Πρύτανης ΑΠΘ στο v-podcast του ΜyPortal.gr: Να καταργηθούν οι πανελλαδικές, αξιολόγηση μαθητών σε όλο το λύκειο

Στο v-podcast του MyPortal.gr και το δημοσιογράφο Βαγγέλη Πλάκα μίλησε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης.

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων την επόμενη εβδομάδα και τη συζήτηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ο πρύτανης του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας σημειώνει πως είναι απάνθρωπη αυτή η εξεταστική διαδικασία και έχει μεγάλη δόση τυχαιότητας το ότι ένας μαθητής αξιολογείται μια φορά. Αντιπροτείνει διαρκή αξιολόγηση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της λυκειακής τους διαδρομής και από αυτό να προκύπτει η είσοδός τους στα πανεπιστήμια.

Ο πρύτανης αναφέρεται στις ψηφιακές εξετάσεις με tablets που πραγματοποιήθηκαν στην τελευταία εξεταστική περίοδο στο ΑΠΘ, από τις πρώτες που εφαρμόστηκαν σε όλον τον κόσμο αλλά και την προσπάθεια εισαγωγής των εργαλείων της ψηφιακής τεχνολογίας και στη διδακτική διαδικασία.

Επίσης, για την διεθνοποίηση του ιδρύματος και τα ξενόγλωσσα προγράμματα που φέτος θα φθάσουν τα 17 και προσελκύουν φοιτητές κυρίως από ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία και σκανδιναβικές χώρες.

Σε ότι αφορά φαινόμενα βίας μέσα στο πανεπιστήμιο στην ερώτηση αν «φοβάται», απαντάει: «ενοχλούμε, και πολλές φορές μιλάω σκληρά λέγοντας πως τα άτομα αυτά και οι πρακτικές τους δεν έχουν καμία θέση στο πανεπιστήμιο». Όπως προσθέτει πως όταν από την εκπαιδευτική διαδικασία μπαίνουμε σε πολιτικές, απειλές και καταστροφές, έρχεται η ώρα και λέμε «ως εδώ».

Κάνει παράλληλα και έναν απολογισμό του πρώτου χρόνου της πρυτανικής του θητείας, επισημαίνοντας πως «από αυτά που είχαμε θέσει ως στόχους, τη διεθνοποίηση, τη ψηφιοποίηση, τη θεσμική και λειτουργική αναδιάρθρωση και τα μεγάλα έργα είναι σε πλήρη εξέλιξη».