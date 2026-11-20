Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κατάθεση του προϋπολογισμού , με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ να αμφισβητούν την αξιοπιστία των κυβερνητικών προβλέψεων και να υποστηρίζουν ότι τα οικονομικά μεγέθη δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ εστιάζει στις αποκλίσεις που καταγράφονται στους δείκτες ανάπτυξης, επενδύσεων και πληθωρισμού, θέτοντας ζήτημα αξιοπιστίας των κυβερνητικών εκτιμήσεων.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών και Τομεάρχης Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάνος Κουκουλόπουλος, υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός «επιβεβαιώνει το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική εικόνα ευημερίας και την καθημερινότητα των πολιτών».

Επικαλούμενος στοιχεία του ΟΟΣΑ, επισημαίνει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών.

ΣΥΡΙΖΑ: «Τα τεράστια πλεονάσματα ροκανίζουν την αγοραστική δύναμη»

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και Τομεάρχης Οικονομικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, ασκεί κριτική στην κυβερνητική δημοσιονομική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι τα υψηλά πλεονάσματα επιβαρύνουν την οικονομία και τα νοικοκυριά.

«Τα τεράστια πλεονάσματα ροκανίζουν την ανάπτυξη και την αγοραστική δύναμη», τονίζει, προτάσσοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση των έμμεσων φόρων και φορολόγηση των υπερκερδών.

ΚΚΕ: «Προϋπολογισμός φοροληστείας και πολεμικής προετοιμασίας»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινείται η αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο χαρακτηρίζει τον νέο προϋπολογισμό ως εργαλείο ενίσχυσης της φορολογικής επιβάρυνσης και περιορισμού των κοινωνικών δαπανών.

«Ο νέος προϋπολογισμός της φοροληστείας, των “οροφών” στις δαπάνες για τις λαϊκές ανάγκες και της πολεμικής προετοιμασίας, απορρίπτεται και επιστρέφεται πίσω στα κυβερνητικά επιτελεία με τη σημείωση ότι ο λαός δεν θα δεχτεί άλλες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη των εκμεταλλευτών του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κοινός παρονομαστής των αντιδράσεων είναι η κριτική ότι, παρά τους θετικούς οικονομικούς δείκτες που προβάλλει η κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός δεν δίνει επαρκείς απαντήσεις στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά από την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης.