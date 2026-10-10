Προϋπολογισμός ΕΕ: «Όχι» από την Γερμανία στις περικοπές των 159 δισ. ευρώ – Στον αέρα η συμφωνία

Οι αριθμοί δεν βγαίνουν και ο συμβιβασμός απομακρύνεται. Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσει στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο προσκρούει στις διαφωνίες για το ύψος των δαπανών, με την Γερμανία να στέλνει σαφές μήνυμα ότι οι περικοπές που προτείνονται δεν αρκούν.

Στο τραπέζι βρίσκεται ένας προϋπολογισμός σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, αλλά οι διαφορετικές προτεραιότητες των κρατών-μελών απειλούν να παρατείνουν τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το Politico.

Το Βερολίνο απορρίπτει τον συμβιβασμό

Η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσίασε το Σάββατο πρόταση για τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης κατά περίπου 8% για την περίοδο 2028-2034, επιχειρώντας να ικανοποιήσει τις χώρες που ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία δεν έπεισε το Βερολίνο. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμος για τα κράτη που επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής του.

«Απέχουμε ακόμη πολύ από μια συμφωνία. Το ύψος της νέας πρότασης δεν αποτελεί βάση για συμφωνία. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι προσιτός για εκείνους που επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της χρηματοδότησης», ανέφερε ο Μερτς σε δήλωσή του το Σάββατο.

Η στάση της Γερμανίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η χώρα συνεισφέρει περίπου το ένα τέταρτο του κοινού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το μέτωπο των «σφιχτών» χωρών

Στο πλευρό του Βερολίνου βρίσκονται η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Αυστρία. Οι έξι χώρες, που χαρακτηρίζονται «σφιχτές» λόγω της έμφασης στη δημοσιονομική πειθαρχία, συνεισφέρουν συνολικά περίπου το 40% του κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Η ομάδα θεωρεί ανεπαρκείς τις περικοπές ύψους 159 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, τις οποίες προβλέπει η ιρλανδική πρόταση σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ.

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας, Τζέσικα Ρόζενκραντς, χαρακτήρισε το διαπραγματευτικό κείμενο, γνωστό ως negobox, «υπερβολικά μη βιώσιμη αύξηση» σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, επισημαίνοντας ότι το συνολικό ποσό εξακολουθεί να υπερβαίνει τον σημερινό προϋπολογισμό.

Αντίστοιχα, η Αυστριακή υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Κλαούντια Μπάουερ, τόνισε ότι η νέα πρόταση απέχει «πολύ από το να μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Αυστρία».

Ακόμη και οι τομείς στους οποίους προβλέπονται περικοπές προκαλούν αντιδράσεις. Οι χώρες του βόρειου μετώπου εμφανίζονται δυσαρεστημένες επειδή οι μειώσεις πλήττουν δυσανάλογα πολιτικές που θεωρούν στρατηγικής σημασίας, όπως η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα.

«Κόβουν το μέλλον για να προστατεύσουν το παρελθόν», σχολίασε Ευρωπαίος διπλωμάτης από την ομάδα των δημοσιονομικά φειδωλών χωρών.

Η μάχη για τις αγροτικές επιδοτήσεις και την συνοχή

Η διαφωνία δεν περιορίζεται στο συνολικό ύψος των δαπανών. Η ΕΕ είναι διχασμένη ανάμεσα στις χώρες που επιδιώκουν οριζόντιες περικοπές και στην ομάδα «Φίλοι της Συνοχής», στην οποία συμμετέχουν κυρίως κράτη της νότιας και ανατολικής Ευρώπης και η οποία αντιτίθεται στις μειώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων και των κονδυλίων για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό του συνολικού προϋπολογισμού. Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, καθώς συνδέονται τόσο με τα εισοδήματα των αγροτών όσο και με τη χρηματοδότηση των περιφερειών.

Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη στήριξη των 17 κρατών που συγκροτούν τους «Φίλους της Συνοχής», η Ιρλανδία επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητα τα κονδύλια για τη γεωργία και τις περιφέρειες, κατευθύνοντας τις περικοπές σε άλλες προτεραιότητες, όπως η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η αναπτυξιακή βοήθεια.

Ο Ιρλανδός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τόμας Μπερν, ο οποίος συντονίζει τις διαπραγματεύσεις, υπερασπίστηκε την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την ισορροπημένο συμβιβασμό.

«Το διαπραγματευτικό πλαίσιο λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις πολλές διαφορές των κρατών-μελών», δήλωσε το Σάββατο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπήρξε ισχυρή στήριξη για τη διατήρηση των κονδυλίων της γεωργίας και της συνοχής από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη, ακόμη και από ορισμένες χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα στον προϋπολογισμό από όσα λαμβάνουν.

Ιταλία και Πολωνία βλέπουν θετικά σημεία, αλλά ζητούν περισσότερα

Οι αντιδράσεις των «Φίλων της Συνοχής» ήταν πιο ήπιες σε σύγκριση με εκείνες των χωρών που ζητούν αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι επιφυλάξεις.

Ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας, Φραντσέσκο Λολομπριτζίντα, χαρακτήρισε εξαιρετική αφετηρία την αποκατάσταση των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η χώρα του δεν είναι ακόμη ικανοποιημένη.

Από την πλευρά της, η Πολωνία χαιρέτισε το γεγονός ότι εξακολουθεί να λαμβάνει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική κατανομή. Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της χώρας, Ιγκνάτσι Νιέμτσιτσκι, σημείωσε, ωστόσο, ότι η μεταβολή του συνολικού μεγέθους του προϋπολογισμού δεν ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της ΕΕ.

Η σύνοδος της επόμενης εβδομάδας και η προθεσμία του Δεκεμβρίου

Οι αντιθέσεις αναμένεται να κορυφωθούν την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, όταν οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το διαπραγματευτικό πλαίσιο στη σύνοδο κορυφής.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία έως το τέλος του έτους, προτού οι εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία το 2027 περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τις συνομιλίες.

Ωστόσο, οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας εγκαίρως περιορίζονται. Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Έλκο Χάινεν προειδοποίησε το Σάββατο ότι, με τον σημερινό ρυθμό των διαπραγματεύσεων, «δεν θα υπάρξει συμφωνία έως το τέλος του έτους».

Το διακύβευμα είναι μεγάλο: η νέα δημοσιονομική συμφωνία θα καθορίσει πώς θα κατανεμηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι για επτά χρόνια, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ένωση καλείται να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι αν τα κράτη-μέλη θα καταφέρουν να συμφωνήσουν σε κοινές προτεραιότητες ή αν η σύγκρουση για τις δαπάνες θα μεταφερθεί στο 2027.