Προϋπολογισμός 2026: Πέρασε από τη Βουλή με 159 «ναι» και 136 «όχι»

Μετά από 5 ημέρες συζητήσεων στη Βουλή, εγκρίθηκε από την ολομέλεια ο προϋπολογισμός για το έτος 2026 κατά πλειοψηφία, με 159 «ναι» και 136 «όχι».

Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Ναι» στον προϋπολογισμό ψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και 3 ανεξάρτητοι, οι Κωνσταντίνος Φλώρος, Γιώργος Ασπίωτης και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς.

Η διαδικασία έκλεισε με την ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία του προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση από πολλούς θεωρείται και ψήφος εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση.