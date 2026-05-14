Όταν δεν υπάρχουν οι πρώτες ύλες τότε η εξάρτηση από μία πηγή οδηγεί σε κατάρρευση επιχειρηματικών κλάδων. Οι γούνες μοιάζουν τρόπον τινά με τις σπάνιες γαίες.

Στην Καστοριά η είδηση επιβολής κυρώσεων εκ μέρους της ΕΕ στις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία.

Μετά την επιτυχημένη 51η έκθεση γούνας τα χαμόγελα αντικαταστάθηκαν από μέγα προβληματισμό καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβάλει στην Ρωσία, λόγω του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας απαγόρευσε την εισαγωγή γουνοδερμάτων από τρίτες χώρες.

Προβληματισμένοι οι γουνοποιοί της Καστοριάς από Ευρωπαϊκή οδηγία

Ο Μάκης Γιώρας, αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΟΓ- γουνοποιός, αναφέρει ότι πέραν των γουνοποιών κινδυνεύουν πολλές άλλες ειδικότητες που λειτουργούν εξ αιτίας της γούνας. «Ο κλάδος της γουνοποιίας είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης μετά την ΔΕΗ».

Έπειτα από μία πολύ επιτυχημένη έκθεση γούνας προς μηνός και με το μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξε εκ μέρους της Κίνας, οι γουνοποιοί θεώρησαν ότι άφησαν πίσω την δύσκολη περίοδο, που διήρκησε σχεδόν μία πενταετία. Στις 14 Μαρτίου του 2022 αυτό το είδος γουνοδερμάτων είχε εξαιρεθεί από τις κυρώσεις, ως μοναδικό.

Οι γούνες Ζιμπελίνες ράβονται με δέρματα τα οποία εισάγονται από την Ρωσία και τώρα θα είναι αδύνατη η προμήθεια τους, εξηγεί ο κ. Γιώρας.

Έτσι, οι γουνοποιοί απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών και συναντήθηκαν με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος προέβη σε διάβημα προς την Επιτροπή Κυρώσεων στην Κομισιόν ζητώντας παράταση, προκειμένου να μην περιληφθεί η συγκεκριμένη οδηγία.

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία οι γουνοποιοί στράφηκαν στην αγορά της Κίνας και ήδη έχουν κλείσει συμβόλαια στα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν. Στις εμπορικές συμφωνίες εάν χαθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των συμβαλλομένων δύσκολα αποκαθίσταται. Και ακόμη δυσκολότερο για τους επιχειρηματίες της Καστοριάς θα είναι να βρούν μια αγορά εξίσου μεγάλη με αυτήν της Κίνας.

Καθώς οι αγορές γούνας είναι συγκεκριμένες και απευθύνονται σε σχετικά υψηλά εισοδήματα, η κάλυψη των αναγκών των επιχειρηματιών με την εισαγωγή γουνοδερμάτων από ένα κράτος προμηθευτή, προκαλεί απόλυτη εξάρτηση όταν απρόβλεπτοι παράγοντες εμποδίζουν το εμπόριο.

Εδώ και ενενήντα πέντε χρόνια από το 1931 πραγματοποιείται εκτροφή ζιμπελίνων στο εκτροφείο Pushkinskiy κοντά στην Μόσχα, καθώς το κυνήγι για την γούνα τους είχε προκαλέσει τεράστια μείωση του πληθυσμού στα δάση της Σιβηρίας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ανατροπές στο οικοσύστημα και αδυναμία ανταπόκρισης στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς. Παράλληλα, έδωσε μεγάλη ώθηση στην ρωσική βιομηχανία γούνας. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εισαγωγές ζώων αναπαραγωγής, μετά τον Β΄ ΠΠ και βιομηχανική εξημέρωση των ζώων. Οι τεχνολογίες εκτροφής και επιλογής, οι οποίες εφαρμόστηκαν με επιτυχία στις φάρμες εκτροφής, κάλυψαν τις εξαγωγικές ανάγκες και συνέδραμαν στην προστασία του φυσικού πληθυσμού, ο οποίος έκτοτε αυξήθηκε σημαντικά.[1]

Το υγρό και ψυχρό περιβάλλον της Καστοριάς παρέχει τις δυνατότητες για την δημιουργία εκτροφείων, τα οποία θα βοηθήσουν και την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.